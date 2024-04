L’INPS avvisa che c’è una nuova truffa con messaggio agli utenti, inquietante cosa c’è scritto

L’INPS ha lanciato l’avviso su una nuova e pericolosa truffa ai danni degli utenti. Il contenuto è davvero inaspettato.

Le truffe online sono una realtà da considerare nell’esperienza in rete di tutti i giorni. Gli enti e gli utenti sanno bene che il tentativo degli hacker può emergere da un momento all’altro e per questo bisogna fare attenzione a qualsiasi comunicazione ci raggiunga.

La modalità più utilizzata dai cybercriminali è quella del phishing, che si realizza tramite una e-mail assolutamente molto credibile. Negli ultimi anni queste e-mail sono state collegate a grandi enti come l’INPS, l’Agenzia delle Entrate e molti altri ancora.

Questa volta la comunicazione che sta circolando è a nome dell’INPS ed ha portato l’ente a lanciare un preciso avviso affinché gli utenti delle rete non cadano nell’inganno. Il contenuto del messaggio è davvero inquietante perché mai prima d’ora si era verificato uno scenario di questo tipo.

Truffa online a nome INPS: l’avviso dell’ente

Non è una novità che un ente o un’azienda pubblichi sul suo sito o sui social un avviso che mette in guardia da una precisa truffa. Questo nuovo modo di comunicare degli istituti è dovuto al fatto che ancora oggi molte persone tendono a credere a questi messaggi, concedendo agli hacker i dati personali e quelli del conto corrente.

In questo caso l’INPS ha comunicato tramite un post sul social X la presenza di una nuova truffa tramite e-mail in cui si chiede all’utente di scaricare una falsa app INPS mobile. L’ente sottolineato di come la comunicazione sia un tentativo di phishing a cui bisogna porre grande attenzione.

All’interno dell’e-mail si consiglia all’utente di scaricare o aggiornare subito l’applicazione tramite il tasto presente nel corpo del testo. Come possiamo intuire cliccare sul pulsante fa azionare la trappola degli hacker, che così potranno agire indisturbati verso il loro reale obiettivo.

I’INPS consiglia di scaricare l’app di riferimento soltanto dagli store autorizzati o attraverso il portale dell’ente. In presenza di questa comunicazione non bisogna in alcun modo interagire con i contenuti presenti andando a segnalarla all’assistenza dell’ente nazionale.

Bisogna sempre ricordare che tali e-mail o SMS non fanno parte del processo di lavoro degli enti e delle aziende. Per questo motivo per evitare qualsiasi tipo di problema è necessario non abbassare mai l’attenzione e ricordare sempre i consigli che i vari istituti comunicano periodicamente.