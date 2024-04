Linee verticali o orizzontali sullo schermo dello smartphone: perché succede e come correre ai ripari

La comparsa di linee verticali o orizzontali sul display dello smartphone è un sintomo che non va ignorato.

L’apparizione di linee verticali o orizzontali sullo schermo dello smartphone può trasformare il normale utilizzo del dispositivo una fonte di grande preoccupazione. Questo fenomeno, non raro tra gli utenti di dispositivi mobili, può avere diverse origini, alcune delle quali legate direttamente a situazioni di uso quotidiano del telefono.

Le cause più comuni includono esposizione a liquidi, cadute accidentali o anche il normale deterioramento del dispositivo, come può accadere dopo la sostituzione dello schermo con uno non originale o non perfettamente compatibile.

La presenza di linee sull’LCD del telefono non è soltanto un disagio visivo: si tratta di un campanello d’allarme che indica la necessità di prestare attenzione alla salute del proprio dispositivo. Comprendere le cause può essere il primo passo verso una soluzione efficace, evitando così decisioni affrettate che potrebbero portare a spese non necessarie o, peggio, all’ulteriore deterioramento del proprio smartphone.

Righe orizzontali sullo schermo: cosa fare per risolvere il problema

Il primo passo nel tentativo di eliminare le linee sgradevoli dallo schermo del proprio smartphone è sicuramente il riavvio del dispositivo. Questa semplice azione può, sorprendentemente, risolvere una varietà di problemi minori legati al software, compresa la comparsa di righe causate da bug temporanei o malfunzionamenti di app.

Un riavvio forzato resetta temporaneamente l’hardware del telefono, offrendo al sistema operativo una nuova opportunità per avviarsi correttamente, librandosi da eventuali errori che potrebbero aver indotto l’apparizione delle linee.

Qualora il riavvio non sortisse l’effetto sperato, il passo successivo consiste nel valutare se recentemente il dispositivo è stato esposto a fonti di calore eccessivo o a liquidi. Il surriscaldamento può causare danni non solo alla batteria e al processore, ma anche al display.

In questi casi, spegnere il telefono e lasciarlo raffreddare naturalmente può prevenire ulteriori danni. Analogamente, se il dispositivo è venuto a contatto con l’acqua, è cruciale spegnerlo immediatamente e seguire le procedure consigliate per la gestione di dispositivi elettronici bagnati, al fine di minimizzare i danni interni.

Infine, una soluzione spesso trascurata ma estremamente efficace riguarda l’avvio del dispositivo in modalità provvisoria. Questa operazione, facilmente realizzabile su quasi tutti i modelli di smartphone, permette di disattivare temporaneamente tutte le app di terze parti, isolando così l’eventuale causa software del problema.

Se, dopo aver avviato il telefono in modalità provvisoria, le linee scompaiono, il problema è molto probabilmente legato a un’app specifica, che potrà essere individuata ed eventualmente disinstallata o aggiornata per risolvere definitivamente il malfunzionamento.