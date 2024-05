L’incubo di tutti i videogiocatori si avvera: il prossimo EA FC 25 potrebbe avere la pubblicità tra le partite

L’industria del gaming, in continua crescita, sta esplorando strategie pubblicitarie sempre più integrate e, purtroppo, invasive.

Nel mondo dei videogiochi, l’integrazione della pubblicità è una pratica che ha radici profonde e che si è evoluta significativamente nel corso degli anni. Da semplici inserzioni statiche a complesse strategie di marketing dinamico, il settore ha sempre cercato di bilanciare l’esperienza di gioco con le opportunità commerciali. Con l’industria del gaming che continua a espandersi, prevista per raggiungere i 583 miliardi di dollari entro il 2030, le strategie pubblicitarie diventano sempre più sofisticate e integrate.

Questo trend ha però dato vita a discussioni piuttosto animate tra i giocatori, che nutrono invece il desiderio di mantenere un’esperienza utente pulita e completamente immersiva. Così, mentre le dinamiche di inserimento pubblicitario si fanno più aggressive, crescono anche le preoccupazioni dei giocatori, specie quando si parla di titoli a pagamento con prezzi di partenza piuttosto elevati, come sembra che accadrà proprio con per FC 25.

Il futuro dell’in-game advertising spaventa i giocatori

Electronic Arts, uno dei colossi nel settore dei videogiochi, sta considerando di introdurre inserzioni pubblicitarie dinamiche nel suo prossimo titolo, EA FC 25, come parte di una strategia più ampia per monetizzare ulteriormente i suoi prodotti. L’amministratore delegato del colosso canadese, Andrew Wilson, ha evidenziato come la pubblicità rappresenti una “opportunità significativa di crescita” per l’azienda.

Questa mossa potrebbe tradursi in annunci pubblicitari che appaiono tra le partite, una prospettiva che molti giocatori trovano ovviamente poco allettante. La reazione della comunità di giocatori non si è fatta attendere. Già in passato, EA ha sperimentato inserzioni simili in UFC 4, dove la pubblicità invadente durante il gameplay ha scatenato forti proteste da parte dei giocatori, costringendo l’azienda a rimuovere gli annunci.

Allo stesso modo, inserzioni pubblicitarie in giochi come Need for Speed e Burnout Paradise hanno sollevato questioni di integrità e immersione nel gioco. In questo caso, per provare a sedare gli animi fin dall’inizio, EA Sports ha parlato di un approccio “molto attento” nell’implementazione della pubblicità, ma questo non è bastato a placare le preoccupazioni degli utenti.

L’evoluzione della pubblicità in-game è inevitabile, ma come sarà accolta dalla comunità dei giocatori e quale impatto avrà sul successo complessivo dei titoli AAA rimane da vedere. La sfida per EA sarà quella di integrare la pubblicità in modo che non interrompa il flusso del gioco.