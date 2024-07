Libera spazio sul tuo iPhone: ti basta semplicemente pulire la cache!

La cache del tuo iPhone memorizza i dati temporanei da app e siti web per caricarli più velocemente in futuro.

Nel tempo, questa cache può accumularsi e rallentare il tuo dispositivo. Fortunatamente, è facile pulire la cache del tuo iPhone e migliorare le prestazioni.

Seguendo questi suggerimenti, puoi pulire la cache del tuo iPhone e mantenerlo funzionante in modo fluido. Ricorda che l’eliminazione della cache non elimina i tuoi dati o app, quindi non devi preoccuparti di perdere informazioni importanti.

Ecco come fare.

Come pulire la cache del tuo iPhone

Chiudi le app: La chiusura delle app che non stai usando libera la memoria e riduce la dimensione della cache. Per chiudere un’app, fai scorrere verso l’alto sulla schermata iniziale fino a quando non viene visualizzata la vista multi-tasking e quindi scorri verso l’alto sull’anteprima dell’app per chiuderla.

Riavvia il tuo iPhone: Riavviare il dispositivo cancella la cache e libera la memoria. Per riavviare il tuo iPhone, tieni premuto il pulsante di accensione finché non vedi lo scorrimento "spegni" e quindi trascina lo scorrimento per spegnere il dispositivo. Quindi tieni premuto di nuovo il pulsante di accensione per accendere il tuo iPhone.

Cancella la cronologia e i dati del sito web: I browser come Safari memorizzano dati di navigazione come cookie e cronologia per migliorare l'esperienza di navigazione. Cancellare questi dati può aiutare a liberare spazio e migliorare la privacy. Per cancellare la cronologia e i dati del sito web in Safari, vai su Impostazioni > Safari > Cancella cronologia e dati del sito web.

Cancella i dati delle app: Alcune app memorizzano una grande quantità di dati nella cache, che possono essere cancellati per liberare spazio. Per cancellare i dati delle app, vai su Impostazioni > Generale > Spazio iPhone > Gestisci spazio. Seleziona un'app e tocca "Elimina dati".

Usa l'app "Archiviazione iPhone": L'app "Archiviazione iPhone" fornisce una panoramica della memoria del dispositivo e consente di gestire facilmente i dati. Puoi identificare le app che occupano più spazio e scegliere di cancellarle o di eliminare i dati delle app.

Suggerimenti aggiuntivi per migliorare le prestazioni del tuo iPhone: