Le note arrivano su Whatsapp, così puoi rispondere anche quando hai le mani occupate: lascia perdere i vocali

WhatsApp introduce la novità delle note. Rispondere sarà molto più semplice: l’era dei vocali si avvia verso il tramonto?

Da quando Meta ha acquisito WhatsApp nel 2014 non sono mai cessati gli aggiornamenti per rendere sempre più performante la piattaforma di messaggistica istantanea più popolare al mondo. Nelle ultime ore è giunta notizia di un nuovo aggiornamento che riguarda le note su WhatsApp, cerchiamo di capire di cosa si tratta.

Sono molte le funzionalità offerte dalla piattaforma: l’applicazione del resto ha da tempo assunto un ruolo sempre più centrale nelle strategie del gruppo guidato da Mark Zuckerberg, arrivando al punto di soppiantate di fatto Facebook, a lungo considerato “il” social network per antonomasia o quasi.

Per tornare al discorso delle funzionalità di WhatsApp, alcune di queste sono molto popolari. Altre decisamente no. Tra queste ci sono le Video Note. Col nuovo aggiornamento però le cose potrebbero cambiare. E di molto, visto che la novità promette di renderne molto più facile l’uso. Ecco come funzionerà il nuovo aggiornamento.

WhatsApp, arrivano le note: come funziona la novità dell’app di Meta

La funzione Video Note permette di avviare una registrazione video tenendo premuto il pulsante della fotocamera nell’angolo in basso a destra di una chat, sollevando il dito per interrompere la registrazione e, contemporaneamente, inviarlo nella conversazione. WhatsApp punta a migliorare questa funzionalità poco usata.

Prima dell’ultimo aggiornamento, quando si riceveva una videonota era possibile rispondere con una videonota. Per farlo però era necessario premere a lungo la nota video andando poi a selezionare l’opzione “Rispondi” (nella parte superiore della schermata della chat), tenendo premuto il pulsante della telecamera per registrare il video prima di sollevare il dito per inviarlo nella chat.

Un’operazione un po’ laboriosa adesso fortunatamente semplificata da WhatsApp. Infatti nelle ultime versioni stabili di WhatsApp per Android (versione 2.24.12.78) e iOS (versione 24.13.2) ora appare un pulsante di risposta vicino alle note video ricevute. Cliccando sul pulsante si apre la fotocamera e si avvia un timer di 3 secondi prima dell’avvio della registrazione del video.

Dopo aver terminato di registrare il video basterà semplicemente premere invio (angolo in basso a destra della schermata) per inviarlo nella chat. In sostanza si tratta di una scorciatoia destinata a semplificarne di molto l’utilizzo. Basterà a renderle più popolari? Questo lo dirà soltanto la risposta degli utenti di WhatsApp. Per ora la nuova funzionalità è attiva su Android in India, ma ben presto dovrebbe essere gradualmente estesa anche ad altri Paesi del mondo.