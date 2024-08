Le mail importanti finiscono sempre nello spam? Ecco come puoi rimediare

Ricevere mail importanti direttamente nella cartella dello spam è un problema comune ma estremamente fastidioso, soprattutto quando si tratta di comunicazioni lavorative o della nostra newsletter preferita.

La buona notizia è che esistono dei metodi efficaci per evitare che le email finiscano nello spam, garantendo così che tutti i messaggi importanti raggiungano la nostra casella di posta principale.

Il primo passo da compiere se notiamo che delle email vengono erroneamente classificate come spam è quello di spostarle manualmente nella cartella principale. Questo semplice gesto insegna al sistema di filtraggio della posta elettronica a riconoscere tali messaggi come desiderati. È fondamentale poi contrassegnare queste email come “Non Spam”, affinché il filtro antispam apprenda dalle nostre azioni e migliori la sua capacità di selezionare correttamente i messaggi in futuro.

Un altro accorgimento utile per prevenire il problema dello spam consiste nel salvare l’indirizzo del mittente nella rubrica personale. Aggiungendo i contatti con cui interagiamo frequentemente alla nostra lista, comunichiamo al sistema di posta elettronica che consideriamo quelle fonti affidabili e i loro messaggi rilevanti per noi. Questo passaggio può fare una grande differenza nel modo in cui il filtro antispam gestisce le email provenienti da tali indirizzi.

Imposta l’Opzione VIP

Per coloro che continuano a riscontrare difficoltà con email importanti messe nello spam, esiste la possibilità di impostare l’opzione “VIP” per determinati mittenti. Assegnando una stellina o un simbolo speciale alle email provenienti da indirizzi specificati, si garantisce una maggiore visibilità a quei messaggi, facendoli spiccare all’interno della casella di posta principale.

Per gli utenti Gmail, spostare un’email non desiderata dallo spam alla cartella principale e contrassegnarla come non spam rappresenta un metodo efficace per addestrare il filtro antispam. Coloro che utilizzano Outlook o Yahoo Mail possono invece inviare a se stessi un’email con oggetto “Test” per verificare lo stato del filtro dello spam; se anche questa finisce nello spam, potrebbe essere necessario rivedere o modificare i filtri dello spam impostati.

Affrontando proattivamente il problema degli errori dei filtri antispam attraverso questi piccoli ma significativi passaggi, possiamo migliorare notevolmente la gestione delle nostre email quotidiane. Implementando queste strategie sarà possibile ridurre drasticamente le probabilità che le nostre comunicazioni più importanti vengano perse nello sconfinato mare dello spam.