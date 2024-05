Le foto cancellate sullo smartphone ricompaiono misteriosamente: è allarme su questi modelli

Una storia che ci ricorda come l’eliminazione dei dati non sempre garantisce la loro scomparsa definitiva, soprattutto nell’era del cloud.

La sicurezza e la privacy dei dati sono diventate preoccupazioni sempre più rilevanti nell’era digitale. Gli utenti si affidano ai loro dispositivi mobili non solo per comunicare, ma anche per archiviare ricordi preziosi sotto forma di foto e video. Recentemente, un problema tecnico ha sollevato nuove criticità riguardo alla reale capacità di eliminare definitivamente i contenuti dai nostri dispositivi.

Le segnalazioni degli utenti si sono moltiplicate su vari forum e social media, evidenziando un comportamento anomalo delle app di gestione delle foto. Foto apparentemente eliminate da tempo sono riapparse inaspettatamente, generando sconcerto ma soprattutto dubbi sulla sicurezza e l’affidabilità delle piattaforme utilizzate.

La cancellazione definitiva dei contenuti digitali è davvero possibile? Il bug che riaccende le discussioni

La scorsa settimana, numerosi proprietari di iPhone hanno denunciato su Reddit e altre piattaforme social un fenomeno preoccupante: vecchie foto, cancellate anni prima, sono improvvisamente ricomparse nelle loro librerie di Apple Foto. Tra le immagini riemerse vi erano scatti privati, come nudi e foto di vacanze, ripresentandosi in modo del tutto inaspettato.

Apple ha prontamente riconosciuto il bug, rilasciando un aggiornamento iOS 17.5.1 per risolvere il problema. Secondo le note di aggiornamento di Apple, il bug è stato attribuito a una rara corruzione del database che poteva far riapparire le foto eliminate.

L’azienda non ha fornito dettagli tecnici specifici sulle cause esatte del problema, ma Patrick Wardle, esperto di sicurezza e co-fondatore di DoubleYou, suggerisce che potrebbero essere stati coinvolti errori nei metadati delle foto o problemi nella marcatura delle immagini per l’eliminazione.

Questo incidente mette in luce un aspetto spesso trascurato della gestione dei dati digitali: la cancellazione definitiva è un concetto più complesso di quanto si possa pensare. Anche quando un file viene eliminato, può rimanere presente nel dispositivo fino a quando non viene sovrascritto da nuovi dati.

A peggiorare questa situazione c’è il fatto che, negli ultimi anni, l’introduzione di servizi cloud come iCloud di Apple e Google Foto ha spinto gli utenti a memorizzare sempre più contenuti personali online. Sebbene questo offra il vantaggio di liberare spazio sui dispositivi, aumenta anche la complessità della gestione e della cancellazione dei dati.

Quando eliminiamo una foto dal nostro smartphone, il comando deve essere trasmesso anche al cloud e a tutti gli altri dispositivi sincronizzati, complicando ulteriormente il processo. Per il momento, l’incidente ha coinvolto solo un numero limitato di utenti, ma ha sollevato dubbi significativi sulla sicurezza dei dati.