Le 5 opzioni segrete della tua TV che puoi attivare gratis: immagini incredibili, cambiano completamente

Dovete attivare ora queste 5 opzioni segrete per la vostra TV. Sono gratis e vi forniranno delle immagini incredibili, è pazzesco.

Il mondo delle Smart TV negli ultimi anni ha registrato un’accelerata pazzesca. Frutto del lavoro svolto dalle principali aziende che operano nel settore, sempre attente alle ultime evoluzioni del mercato e ai feedback ricevuti dai consumatori. E siamo ancora in attesa di capire il ruolo reale che potrà avere l’intelligenza artificiale in questo ambito. Che potenzialmente potrebbe cambiare le cose per sempre.

Ma in realtà, per poter godere del massimo della risoluzione non è fondamentale o obbligatorio avere un apparecchio appena uscito sul mercato e che costa migliaia di euro. Alle volte basta saper “giocare” con le impostazioni per ottenere delle immagini incredibili. Oggi vi sveliamo 5 opzioni segrete che potete attivare subito comodamente dal divano col vostro telecomando. Provatele e vedrete che il risultato finale sarà pazzesco.

Risoluzione TV, attivate ora queste 5 opzioni segrete

Siamo certi che non crederete ai vostri occhi! Se seguite passo passo la guida che vi forniremo e attiverete queste 5 opzioni segrete sulla vostra TV, ecco che il risultato finale sarà unico e vi darà modo di godere di una risoluzione a cui mai avevate immaginato di poter godere con il vostro vecchio televisore.

Per prima cosa, è sempre bene abbassare la nitidezza. Potreste pensare che più un’immagine è nitida, meglio è. Ma in realtà non è così, in quanto la vera nitidezza viene data da altri fattori come la risoluzione. Questa impostazione invece va ad alterare il miglioramento del bordo artificiale e distorce i dettagli dell’immagine. Molto importante anche disattivare il Motion Smoothing, ossia una funzione che va a ridurre l’effetto di sfocatura.

Stesso discorso per la modalità Vivid, che va ad alzare la retroilluminazione e ad intensificare l’immagine. Il consiglio è di disattivarla, così da avere una rappresentazione più accurata dello scenario e da affaticare meno gli occhi più sensibili. Un grande classico è il contrasto, uno dei fattori principali per le immagini in generale. Dal menu dedicato, andate a modificarlo senza impostarlo con valori troppo alti.

Infine dovete tenere conto delle Modalità disponibili. Vi sembrerà incredibile, ma anche solo impostare la Film quando siete su Netflix o Gaming quando avete collegato la vostra console può giocare un ruolo decisivo. E dopo aver provato, non tornerete più indietro visti gli effetti più che positivi.