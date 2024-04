Lavori molte ore al computer? Stacca per un ‘deskercise’ e dirai addio al mal di schiena e torcicollo

Vita sedentaria e lavoro d’ufficio possono far aumentare i problemi di salute. Una soluzione potrebbe essere il ‘deskercise’: come funziona.

La vita di tantissime persone è contraddistinta dal lavoro d’ufficio, un’attività necessaria ma che ha un impatto sulla salute non affatto da sottovalutare. Uno stile di vita sedentario, infatti, può far emergere delle serie implicazioni da dover evitare adottando alcune strategie possibili.

Una delle principali preoccupazioni per la salute pubblica è sicuramente legata alle complicazioni sanitarie collegate ad uno stile di vita sedentario. Dai sondaggi recenti è emerso che gli impiegati trascorrono in media dalle quattro alle nove ore al giorno seduti alla scrivania. Tale scenario equivale a circa due mesi sedentari all’anno.

Stare seduti per diverse ore ogni giorno aumenta sensibilmente il rischio di alcune problematiche che possono coinvolgere schiena e collo. Per questo motivo può essere decisamente utile adottare un ‘deskercise‘ per contrastare il mal di schiena e il torcicollo. Scopriamo insieme come funziona.

Superare i rischi delle ore sedute al computer con il ‘Deskercise’: l’utile routine cambia tutto

Il ‘Deskercise‘ è un nuovo termine che tende a definire gli esercizi che possono essere eseguiti durante la giornata lavorativa e mentre si è alla scrivania. Questi esercizi sono molto efficaci per alleviare lo stress, aumentare l’energia, la flessibilità e la gamma di movimento. Tutti questi vantaggi forniscono la possibilità di poter migliorare sensibilmente la produttività.

Gli effetti negativi di uno stile di vita sedentaria possono essere contrastati tramite una pausa di 30 secondi e scuotendo l’intero corpo. Inoltre l’alzata di spalla consente di rilassare i muscoli delle spalle, del collo e dalla parte alta del braccio.

L’alzata di spalla deve essere eseguita facendo un respiro profondo e sollevando le spalle verso le orecchie. Mantenuta la postura per cinque secondi, abbassare le spalle mentre si espira. Tale esercizio deve essere ripetuto dieci volte.

Gli allungamenti del collo aiutano a controllare tale zona. Qui il mento deve essere inclinato verso il petto e mantenuto per 15 secondi in questa posizione, seguito dal sollevamento della testa. A seguire bisogna inclinare il mento verso il soffitto per 15 secondi per poi tornare alla posizione originale. L’intero esercizio dovrebbe essere ripetuto più volte.

L’allungamento del torace serve a ridurre i sintomi collegati al torace stretto e il rischio di lesioni ai muscoli dell’area. L’esercizio deve essere eseguito intrecciando le dita dietro la schiena, raddrizzando le braccia e gonfiando il petto in fuori per 15 secondi. Tale attività può essere svolta mentre si è seduti oppure in piedi.