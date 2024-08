Lavatrice: il semplice trucco che ti fa risparmiare tanti soldi

Se vuoi risparmiare un po’ di soldi ma avere comunque un bucato perfetto c’è un trucco per il lavaggio che dovresti conoscere.

In estate si tende a cambiare più spesso i vestiti a causa del sudore, e di conseguenza occorre fare molto più spesso la lavatrice. Non è raro che però con i lavaggi frequenti alcuni tessuti inizino a rovinarsi prima del previsto, perdendo a poco a poco il colore e perdendo la morbidezza che avevano prima. Un vero peccato, specialmente se si tratta di abiti non proprio economici.

Per correre ai ripari molti provano a ricorrere ad ammorbidenti o altri additivi per i detersivi che promettono di preservare o ravvivare i tessuti. Così facendo però non solo si spende più di prima per fare il bucato ma spesso il risultato non è all’altezza delle aspettative. Se il tessuto si mostra già consumato è già tardi per risolvere limitandosi a cambiare il detersivo.

Come per le pulizie di casa esiste però un trucco casalingo usato già da nonni e bisnonni che può salvare i capi che hanno perso la loro morbidezza. Oltre ad essere facile da realizzare ha il vantaggio di essere praticamente a costo zero perché sfrutta qualcosa che tutti usiamo già molto spesso. L’importante è sapere come usarlo a seconda del tipo di tessuto.

Un trucco che fa risparmiare sulla lavatrice

Chi è meno giovane forse ricorderà di aver visto i suoi genitori non buttate l’acqua di cottura della pasta ma metterla da parte per il bucato. In caso si abbiano maglie di lana o cotone che si presentano infeltrite basta metterle a mollo in questo liquido per qualche ora per averli come nuovi. Per migliorare il risultato all’acqua di cottura si può aggiungere del succo di limone.

Se parliamo di una camicetta o di un vestito di seta l’amido contenuto riuscirà anche a ridare la lucentezza originaria al capo di abbigliamento. Quando hanno qualche anno tendono a diventare più duri e opachi, ma anche qui basta una mezza giornata in ammollo. Ma oltre al liquido di scolo per la pasta può tornare utile anche quello usato per cuocere il riso.

Per i pizzi e i merletti, che di natura sono facili da rovinare, l’acqua di cottura del riso è miracolosa per mantenere il loro colore candido ed evitare l’ingiallimento precoce. Pensiamo ai reggiseni e agli slip di pizzo, che dopo un paio di passaggi in lavatrice sono già rovinati. Grazie a questo trucco dureranno molto più a lungo.