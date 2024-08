L’attesissimo God of War Ragnarok sempre più vicino: ecco i requisiti minimi per PC

Il videogioco God of War Ragnarok ben presto sarà disponibile per PC ma ci sono dei requisiti da rispettare: ecco quali.

God of War Ragnarok è uno dei migliori videogiochi degli ultimi anni. Sono davvero tanti coloro che hanno giocato a questo titolo e sono rimasti a bocca aperta per la qualità della storia e per la scrittura dei dialoghi dei personaggi.

In molti, appassionati di videogames e non, considerano God of War Ragnarok una pura opera d’arte. Se un tempo questo gioco era disponibile soltanto per Playstation, in quanto esclusiva Sony, ora sembra che arriverà anche su PC. Tuttavia, quali sono i requisiti per farlo “girare” senza problemi? Ecco tutto quello che c’è da sapere al riguardo.

Il sogno della community di videogiocatori era quello di giocare God of War Ragnarok su PC. In effetti, tutti i videogiochi che si giocano sul computer possono godere spesso di una grafica eccezionale e di una fluidità sopra gli standard.

God of War Ragnarok: tutti i dettagli sui requisiti per giocarlo su PC

Comunque, per poter godere appieno delle incredibili caratteristiche di questo titolo videoludico, occorre soddisfare determinati requisiti. In linea di massima, non basta avere un computer potente: c’è bisogno che il proprio PC abbia delle precise specifiche. Quali?

Secondo le fonti ufficiali Sony, i requisiti variano a seconda della qualità dell’immagine impostata. Ad esempio, se si vuole giocare con una qualità di 1080p @ 30 Fps, vale a dire la qualità minima, bisogna avere una GPU Nvidia GTX 1060 o AMD RX 5500 XT. Il processore minimo deve essere un Intel i5-4670K oppure un AMD Ryzen 3 1200.

La memoria RAM minima deve essere di 8 GB e il sistema operativo deve essere almeno Windows 10 64-Bit. Il gioco occupa 190 GB di spazio SSD. Che dire invece dei requisiti consigliati? Per un’esperienza di gioco ottimale in 1080p @ 60 Fps bisogna avere un computer con GPU Nvidia RTX 2060 SUPER o AMD RX 5700 con processore Intel i5-8600 o AMD Ryzen 5 3600.

La memoria RAM in questo caso deve essere di almeno 16 GB. E se qualcuno vuole provare il massimo della qualità, per un’esperienza Ultra da 4K @ 60 FPS AVG? In tal caso la GPU da utilizzare è Nvidia RTX 4070 Ti oppure AMD RX 7900 XT. Il processore deve essere almeno un Intel i5-11600K o AMD Ryzen 7 3700X. La memoria RAM deve essere sempre di 16 GB e il sistema operativo Windows 10 64-Bit.

God of War Ragnarok arriverà su PC il 19 settembre: i gamers che lo vogliono giocare su un PC di alte prestazioni hanno ancora del tempo per assemblare il computer ideale oppure acquistare un nuovo modello molto potente.