L’attesissimo Black Myth Wukong gratis per i videogiocatori: ecco come ottenerlo spendendo zero

Black Myth Wukong arriva quest’anno e si prospetta essere uno dei giochi migliori del 2024: ecco come ottenerlo gratis.

Siamo esattamente a metà dell’anno e proprio qualche settimana fa la maggior parte delle aziende videoludiche ha annunciato l’arrivo di diversi titoli tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025: tra questi compare anche Black Myth Wukong, il quale si prospetta essere uno dei titoli più attesi dell’anno dalla community di videogiocatori. Il titolo in questione arriverà il prossimo 20 agosto, ma c’è un modo per provarlo in maniera totalmente gratuita.

Black Myth Wukong si è mostrato nuovamente nel corso del Summer Game Fest, l’evento videoludico estivo più importante dell’anno, nel quale non si è visto praticamente nulla del gameplay di quello che dovrebbe essere un soulslike con qualche leggera differenza rispetto ai capostipiti del genere in questione.

Il prezzo di listino per la versione base è di 59,99€ mentre quella deluxe avrà un costo di 69,99€, ma non tutti sanno che ci sarà anche un modo per giocarlo senza spendere nemmeno un centesimo.

Black Myth Wukong si può giocare gratis: ecco come fare

Il titolo è ispirato alla leggenda cinese “Il viaggio in Occidente” che ha come protagonista il personaggio di Sun Wukong, da cui chiaramente prende ispirazione anche il titolo del gioco. Non è ancora certo se la storia del prodotto ripercorrerà tutte le vicende raccontate all’interno del libro.

Ma ciò che sembra essere certo è che il protagonista del gioco sia pesantemente ispirato a questa leggenda. Il titolo uscirà su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC e tantissimi giocatori sono curiosi di provarlo, magari sfruttando l’incredibile promozione proposta da NVIDIA.

NVIDIA, celebre azienda che progetta componenti per PC come le famose schede video GTX, ha stretto una collaborazione con Maxsun, rivenditore di schede video, il quale ha deciso di offrire ai giocatori una promozione più che speciale: tutti coloro che acquisteranno una scheda video NVIDIA serie 40 potranno riscattare una copia gratuita di Black Myth: Wukong.

L’offerta sembra essere valida per pochi giorni e riguarda l’acquisto delle schede video NVIDIA in questione: RTX 4070, 4070 SUPER, 4070 Ti, 4070 Ti SUPER, 4080, 4080 SUPER e 4090D. Il codice permetterà di riscattare una copia del titolo in versione standard che potrà essere giocato su PC al massimo della qualità visiva attraverso una di queste schede video di ultima generazione.