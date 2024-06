Lascia perdere la memoria esterna, questo è l’unico sistema valido per archiviare tutto (non è il cloud)

Avete bisogno di archiviare dati ma non sapete come fare? Dite addio a memoria esterna e cloud, è questo il sistema migliore di tutti.

È ormai da tempo diventato imprescindibile avere sistemi utili per l’archiviazione dei dati. Che possano garantire Giga di spazio disponibile, così da poter salvare foto, video, documenti, programmi e chi più ne ha più ne metta senza problemi. Se già di base i nostri smartphone e computer dispongono di uno storage interno, spesso si decide di ricorrere a servizi extra come la memoria cloud o gli hard disk esterni.

Ma se vi dicessimo che questi due metodi non sono i più efficaci per poter archiviare tutto quello che volete? Vi parliamo oggi di una terza via, di cui non si parla ancora abbastanza ma che potrebbe rappresentare la svolta decisiva. Dopo aver scoperto di che cosa si tratta e quali sono i suoi vantaggi, molto probabilmente vi convincerete del fatto che è la scelta perfetta anche per voi. Ecco di che cosa si tratta.

Il sistema migliore per archiviare i dati: di cosa si tratta

Che siano pochi Giga o Terabyte, questo sistema di cui vi parleremo è il più indicato in assoluto per archiviare dati in marniera facile, veloce e sicura. Stando certi di non dover ricorrere ad hard disk che potrebbero rompersi o memorie cloud che potrebbero venire trafugate. Avete mai sentito parlare del RAID?

Si tratta di una tecnologia informatica che è stata studiata per garantire il salvataggio delle medesime informazioni su più hard disk. Con le operazioni di I/O che hanno la facoltà di sovrapporsi per un miglioramento delle prestazioni generali. E non solo perché, rispetto all’hard disk singolo, col RAID si può avere un livello di affidabilità maggiore e una capacità di salvataggio migliore.

Se ne trovano anche su Amazon a cifre che partono dai 50 euro, in base allo spazio che avete a disposizione. E nella sua configurazione più semplice, il RAID altro non è che una unità logica singola dove salvare i dati. Ci sono due tipologie differenti, una che può venire creata con un’implementazione hardware e una software. Con la prima serve un controller RAID, come può essere una scheda di espansione PCI.

Per la seconda invece sarà il sistema operativo a gestire il tutto, utilizzando controller già esistenti. L’aspetto più importante per il corretto funzionamento è il Data Striping, ossia la divisione in segmenti della stessa grandezza di tutti i file che vanno salvati e scritti sui dischi differenti. Così da aumentare le prestazioni e di incrementare il livello di sicurezza di archiviazione dei dati.