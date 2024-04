Lasci il caricabatterie nella corrente dopo aver staccato lo smartphone? Non c’è errore peggiore

Se siete abituati a lasciare il caricabatterie nella corrente anche dopo aver staccato lo smartphone, cambiate subito: è un grosso errore.

Ci sono alcune abitudini che sono comuni a milioni di persone e sono ormai entrate nell’immaginario comune di ciò che è consentito fare. E ormai ce ne sono di diverse anche per quanto concerne i dispositivi tecnologici, con alcune azioni per la loro manutenzione che vengono messe in atto senza nemmeno pensarci. Alcune di queste però sono altamente pericolose, e forse nemmeno lo sapevate.

Pensate per esempio a quando mettete sotto carica lo smartphone. Una volta raggiunto il massimo dell’autonomia della batteria, spesso si tende a staccare il telefono e a lasciare il caricabatterie nella corrente. Se non viene erogata elettricità al dispositivo, non si hanno consumi potreste pensare. E invece no, si tratta dell’errore peggiore che potreste commettere. E dopo aver scoperto questi dati, molto probabilmente cambierete le vostre abitudini.

Caricabatterie nella corrente senza telefono: ecco quanto consuma

Se pensate che il caricabatterie nella corrente senza il telefono collegato non porti a consumi, vi sbagliate di grosso. Anche se non sta effettivamente ricaricando, infatti, consuma energia e non è nemmeno poca. Soprattutto se il dato si accumula nel tempo, portando ad aumenti in bolletta non da poco e che potreste tranquillamente evitare con un’azione semplice.

Un caricabatterie di solito può consumare tra 0,1 e 0,2 watt quando è collegato alla presa. E il dato fa riferimento all’assenza di un device collegato e da caricare. Pensate a questo numero moltiplicato nel tempo, magari per ore e ore ogni giorno. A fine anno potrete ritrovarvi una bolletta con numeri molto elevati, che si possono tranquillamente evitare così da non doversela vedere con spese troppo elevate ed importanti.

Se non riuscite proprio a togliervi questo vizio, allora ci sono alcuni oggetti extra che potrebbero tornarvi utili. Come per esempio le multi-prese con interruttori dedicati per ogni attacco. Così da poter spegnere il caricabatterie quando non è in uso, riducendo il consumo energetico.

O anche le prese intelligenti, che possono venire controllate tramite assistenti vocali come Alexa e danno modo di spegnere i dispositivi collegati anche da remoto. O infine puntare su un caricabatterie di qualità, così da consumare meno energia quando non lo si sta utilizzando. Così facendo, potreste ovviare alla vostra abitudine che non sapevate fosse così dannosa per la bolletta.