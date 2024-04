Laptop HP, approfitta delle offerte Amazon: tutti i modelli disponibili

Scopri quali sono le nuove offerte Amazon su modelli laptop di HP. Alcune sono davvero imperdibili e a prezzi da capogiro.

In questi giorni Amazon si sta facendo notare per tutta una serie di offerte a tempo dedicate a prodotti di ogni genere e che spaziano dal beauty alla tecnologia. Riguardo quest’ultima, tra quelle più chiacchierate e che stanno andando davvero a ruba ci sono senza alcun dubbio le offerte che riguardano i laptop di Hp.

Grazie alle offerte a tempo è infatti possibile acquistare alcuni tra i modelli più interessanti con sconti che vanno dal 5% al 15% e in alcuni casi anche di più. Scopriamo, quindi, alcune delle offerte di spicco.

Laptop HP in offerta su Amazon. Ecco quali sono le occasioni imperdibili

Chi ama la tecnologia e, soprattutto, il mondo legato ai computer, saprà sicuramente quanto sia utile poter approfittare di una promozione. Spesso, infatti, grazie agli sconti, come quelli sugli smart watch, è possibile acquistare quel prodotto che si desiderava da tempo ma che era fuori portata o, più semplicemente, fare un’ottima occasione e approfittare dei costi ribassati per provare qualcosa di diverso.

Un’occasione simile è presente proprio in questi giorni su Amazon dove è possibile acquistare dei laptop HP a prezzi più bassi e tutto grazie alle offerte a tempo. Per gli amanti o curiosi di dei Chromebook c’è ad esempio quello HP 14a-n0004sl Intel Celeron a 199,99€, contro i 229,99€ solitamente di listino. Un quattordici pollici color argento e con scheda grafica UHD 600 che promette di diventare il perfetto alleato per chi desidera unire praticità e possibilità di connettersi ovunque a prezzi davvero bassi.

Se si desidera qualcosa di più performante c’è poi l’HP Victus 16-d0003sl Intel Core i7. Un portatile con schermo da 16,1 pollici e che ha tutte le carte in regola per chi desidera lavorare o studiare con uno strumento potente ma al contempo portatile. Il costo, in questo caso, è di 999,99€ contro i 1.499,99€ di listino. Il tutto per una differenza di quasi 500 euro che farà sicuramente la fortuna di chi deciderà di approfittare di questa offerta a tempo incredibile.

Terminiamo con una via di mezzo data dall’Hp Laptop 15s-fq5001sl Intel Core i5 da 15,6 pollici. Un portatile che ad un costo di 529,99€ contro i 579,99€ di listino, promette di aiutare a gestire con semplicità tutte le funzioni basi legate all’uso di un pc. Questi prodotti sono come già detto a tempo.

In poco tempo, quindi, le offerte potrebbero svanire. Per approfittarne basta andare su Amazon, iscriversi e procedere con l’acquisto per il quale si avranno 14 giorni di tempo per eventuali sostituzioni. Nella maggior parte dei casi, sono inoltre previsti i pagamenti a rate. Cosa che rende queste offerte ancora più interessanti.