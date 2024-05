L’app per chi ama gli animali e avere sempre con sé il libretto sanitario: così eviti multe e spiacevoli inconvenienti

Quest’app è imperdibile per tutti gli amanti degli animali che vogliono avere sempre con sé il libretto sanitario: di cosa si tratta.

Esistono una lunga serie di app su smartphone che sono fondamentali e che tutti dovrebbero avere installate. Mentre altre sono più di nicchia e possono tornare utili sono ad alcune tipologie di consumatori. Con gli sviluppatori che sono sempre attenti a renderle il più performanti e funzionali possibili, con aggiornamenti volti a fornire più strumenti da sfruttare quando e come si vuole.

Oggi parliamo di un servizio che presto diventerà un must per tutti gli amanti degli animali che ne hanno almeno un in casa. E in questo senso, non si possono non menzionare i cani. Se anche voi avete un simpatico amico a quattro zampe in casa, allora c’è un servizio che farà esattamente al caso vostro. Con quest’app per smartphone, sarete certi di avere il suo libretto sanitario sempre con voi. Ecco come si chiama, quanto costa e come funziona.

L’app per chi ama gli animali: dovete scaricarla ora

Quest’app per smartphone diventerà presto la vostra preferita se siete amanti degli animali e avete almeno un cane in casa. Se ne sta parlando sempre di più proprio in questi giorni, con diversi commenti e recensioni che sono andati virali e hanno spinto un numero crescente di persone ad effettuare il download. Dopo aver scoperto i suoi vantaggi e le peculiarità varie, siamo certi che anche voi non ci penserete due volte prima di scaricarla.

Stiamo parlando di MyVet, una fantastica app che è l’ideale per chi ha un cane e vuole portare il suo libretto sanitario sempre con sé. Tutto quello che dovete fare è scaricarla sull’App Store di iOS o sul Play Store di Google. È completamente gratuita!

Dopo aver completato l’installazione, vi verrà chiesto di inserire tutti i dati del vostro cane. A partire dal nome, una foto se la avete, informazioni come la razza, la taglia, il colore, eventuali elementi caratteristici e via dicendo. Ora arriva la parte delle documentazioni, delle visite e così via. Vi basterà inserire tutte le informazioni a vostro possesso tra sterilizzazione, vaccini, controlli e tanto altro.

In qualsiasi istante, potrete accedervi per vedere se ci sono delle visite incombenti o che andrebbero prenotate, oppure anche solo consigli su cosa potete fare per accudire meglio il vostro amico a quattro zampe. È tutto gratis e comodamente disponibile all’interno del vostro smartphone, procedete ora col download e vedrete che non ve ne pentirete mai.