L’app note di iPhone è sottovalutata: scopri cosa puoi fare per organizzarti al meglio

L’applicazione Note su iPhone è uno strumento incredibilmente potente che molti utenti non sfruttano appieno. In questo articolo, esploreremo alcuni trucchi e funzioni segrete che possono trasformare il modo in cui utilizzi questa app.

La prima cosa da sapere è l’importanza dell’organizzazione delle tue note. Con l’aumentare del numero di note, diventa essenziale mantenere un certo ordine. Le cartelle sono lo strumento perfetto per questo scopo. Crearne di nuove è semplice: basta spostarsi nella schermata dedicata e cliccare sull’icona in basso a sinistra. Dopo aver inserito un nome, come “lavoro”, si clicca su fine e la cartella sarà pronta. Per spostare delle note all’interno della nuova cartella, seleziona quelle di interesse e utilizza l’opzione “Sposta” sempre situata in basso a sinistra.

Le cartelle Smart rappresentano un salto di qualità nell’organizzazione delle tue note. La loro creazione segue lo stesso procedimento delle cartelle standard, ma con un passaggio aggiuntivo: selezionare “Converti in cartella Smart”. Queste permettono l’utilizzo di filtri avanzati per organizzare automaticamente le note basandosi su criteri specifici come la data di creazione o la presenza di allegati.

Le Quick Notes sono una funzione pensata per chi ha bisogno di prendere appunti al volo senza uscire dall’app o dal task che sta eseguendo. Accessibili tramite il Control Center dopo essere state attivate nelle impostazioni, permettono una gestione rapida delle informazioni urgenti.

Personalizzazione dell’Esperienza

Per gli amanti della scrittura a mano libera, l’app Note offre la possibilità di scegliere tra vari sfondi personalizzati come linee o griglie disponibili solo per la scrittura manuale, specialmente utile quando si utilizza iPad con Apple Pencil.

Aggiungere forme geometriche alle tue note può aiutarti a evidenziare concetti importanti facilmente. L’app riconosce ed ottimizza automaticamente queste forme se mantenute selezionate per qualche secondo dopo il disegno manuale. Una funzione poco nota ma estremamente utile è quella dell’inserimento automatico dei dati come dettagli relativi ad un contatto o password direttamente nelle tue note attraverso il menu contestuale.

L’app Note ha migliorato notevolmente la gestione dei file PDF negli ultimi anni offrendoti la possibilità non solo di visualizzare i documenti ma anche inserire pagine vuote tra sezioni o annotazioni dirette sul documento stesso. I TAG sono uno strumento efficace per categorizzare ulteriormente le tue note rendendole facilmente ricercabili attraverso una barra dedicata oppure filtrando contenuti specifici all’interno delle Cartelle Smart basandosi sui TAG applicati.

La scansione documenti integrata nell’app consente agli utenti iPhone di digitalizzare documenti fisici rapidamente grazie alla fotocamera dello smartphone che riconosce ed ottimizza automaticamente l’immagine catturata. Creare collegamenti interni tra diverse note può semplificare enormemente la navigazione all’interno dell’applicazione soprattutto quando si lavora su progetti complessivi compost da più parti correlate tra loro.

Infine, anche se l’app ufficiale Note non supporta il conteggio parole direttamente, i comandi rapidi possono colmare questa lacuna consentendo agli utenti d’ottenere tale conteggio attraverso un comando personalizzato. Queste funzionalità nascoste e trucchi rendono l’app Noto su iPhone uno strumento versatile ed indispensabile sia nel contest lavoro che nella vita quotidiana degli utenti iOS desiderosi d’esplorarne tutto il potenziale nascosto.