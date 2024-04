L’app calcolatrice dell’iPhone non l’hai mai usata come si deve: le funzioni segretissime che devi conoscere

L’app calcolatrice di iPhone contiene al suo interno delle funzioni segrete ma utilissime: così utilizzi al massimo il dispositivo.

I prodotti di casa Apple sono tra i più apprezzati al mondo e consentono agli utenti tante soluzioni in ogni momento utile. Questa volta la protagonista è l’app calcolatrice e le sue funzioni segretissime che consentono di poter utilizzare al meglio il dispositivo.

Anche gli iPhone sono dotati dell’app che consente agli utenti di eseguire ogni tipo di calcolo. Per molti questa applicazione può sembrare superflua ma in realtà può rivelarsi decisamente utile nella vita di tutti i giorni.

Ogni utente ha utilizzato almeno una volta la calcolatrice di iPhone anche se non tutti sono riusciti a utilizzare l’app al massimo delle sue potenzialità. Per arrivare a questo obiettivo basta semplicemente eseguire alcuni passaggi per poter migliorare la funzionalità dell’app.

Come sfruttare al meglio la calcolatrice su iPhone: le funzioni poco conosciute

Gli iPhone di Apple hanno al loro interno tantissime funzioni da scoprire per poter utilizzare al meglio il dispositivo. Questo discorso vale anche per l’app calcolatrice dato che si lega a delle opzioni davvero interessanti da conoscere.

Un primo trucco si riferisce agli errori di digitazione. Può capitare di sbagliare e, quando capita, si tende a cancellare tutto per ripartire, ma c’è un modo che consente di rimediare all’errore senza dover rifare tutto da zero. Basterà scorrere sullo schermo con il dito andando da destra a sinistra fino a raggiungere l’area critica. In quel momento si potrà cancellare solo l’area interessata e riprendere con i propri calcoli.

Un altro trucco riguarda la possibilità di utilizzare il copia e incolla. Questa funzionalità risulta davvero molto utile per velocizzare le operazioni. Per copiare una cifra basterà tener premuto il dito per qualche secondo sul numero di riferimento e successivamente cliccare sul tasto copia e incolla.

Infine gli utenti possono sbloccare una nuova funzione semplicemente roteando lo schermo in orizzontale. Questa opzione consente di allungare la calcolatrice e utilizzare diversi pulsanti che si collegano a delle funzioni speciali. Si parla della versione “scientifica” della calcolatrice presente su iPhone.

Questi trucchi possono fare seriamente la differenza quando si sta utilizzando l’app. Possono sembrare banali ma a lungo andare avranno un impatto positivo nella vita di tutti i giorni e, in alcune situazioni, potranno fare la differenza.