L’aggiornamento di una app di Google può celare una pericolosa minaccia: già in tanti sono stati infettati da un virus.

Google rilascia regolarmente aggiornamenti per i suoi programmi principali, app comprese. L’aggiornamento di Chrome, il browser di Google, può avere addirittura cadenza settimanale. Questo perché all’azienda lavorano con zelo per migliorare la sicurezza, aggiungere nuove funzionalità e ottimizzare le prestazioni delle loro app.

Per assicurarsi di ricevere gli aggiornamenti non appena disponibili, su smartphone, tablet o computer, si può impostare la funzione per scaricare e installare automaticamente gli aggiornamenti. Ed è la soluzione migliore, dato che procedendo in autonomia si possono correre dei rischi. Per esempio, l’aggiornamento di un’importante e sfruttatissima app ha già creato problemi a tanti utenti: tutti sono stati infettati da un virus: il trojan Antidot.

Un’infezione che mira a rubare le credenziali di accesso degli utenti. Di norma, per difendersi basta fare attenzione, evitare i siti non sicuri e di scaricare dati con troppa leggerezza. Per esempio, per quanto concerne le app, il consiglio di base è quello di usare solo il Play Store. Ma cosa succede se lo stesso aggiornamento di Google Play Store può contenere un virus?

Il virus nascosto nell’aggiornamento di Google Play Store: quando insospettirsi