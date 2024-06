L’aggiornamento di Google Messaggi semplifica a dir poco un aspetto importante

Google Messaggi riceve un nuovo aggiornamento tutto da scoprire. Andrà a semplificare un aspetto a dir poco importante.

Le app di messaggistica negli ultimi anni hanno preso il sopravvento. Pensate per esempio a colossi come WhatsApp e Telegram, che contano ogni giorno milioni di utenti connessi. Un successo alimentato dalle tantissime funzionalità disponibili per poter scambiare messaggi di testo, contenuti multimediali, note audio, chiamare, videochiamare e via dicendo.

Ma al tempo stesso, anche i servizi standard disponibili sui nostri smartphone stanno ottenendo sempre più riscontri. Un esempio lampante è iMessage su iPhone, che in alcuni Paesi è persino più utilizzato rispetto ai tradizionali WhatsApp e Telegram. Anche su Android l’obiettivo è perseguire la stessa via. E in questo senso, sta per arrivare un aggiornamento di Google Messaggi che potrebbe semplificare un aspetto che importante è dire poco. Ecco di che cosa si tratta e da quando sarà tutto disponibile.

Google Messaggi si aggiorna: la novità fa felici gli utenti

Un nuovo fantastico aggiornamento quello in arrivo su Google Messaggi e che rispecchia esattamente i feedback vari ricevuti dagli utenti nel corso degli ultimi mesi. Ancora una volta il team di Big G si è dimostrato attento a ciò che succede intorno al proprio ecosistema, andando ad agire per rendere la piattaforma ancor più funzionale e ben studiata.

In tal senso, sono partiti i test per cambiare e migliorare l’interfaccia dell’app. E in particolare, per la sezione dedicata alla condivisione dei contenuti. Secondo quanto emerso, ora ci sarà un elenco con le ultime cinque chat avute. Mentre in alto a destra sarà presente l’opzione per l’invio dei contenuti ad una persona in particolare.

Così facendo, sarà per gli utenti molto più semplice ed intuitivo godere della condivisione dei media dall’app con altre persone. Senza dover necessariamente aprire la singola chat o cercare la persona nell’elenco della rubrica. Sarà tutto più veloce grazie a questo elenco che tiene conto delle persone con cui parliamo più spesso. E che dunque probabilmente avremo maggior piacere di contattare.

Al momento questo update è disponibile solo nella versione beta dell’app di Google Messaggi, ma siamo certi che a breve arriverà il rollout globale per tutti su Android. Non ci sono notizie ufficiali in merito, dunque non sappiamo darvi una data certa. Ma tenendo conto della fase di sviluppo già raggiunta, potrebbe essere questione solo di qualche settimana.