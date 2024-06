La tv non è mai stata così smart: arriva il box che tutti aspettavano, cos’è in grado di fare

Gli utenti alla ricerca di una soluzione definitiva per la smart TV, con ogni app disponibile integrata, verranno finalmente accontentati.

Le televisioni moderne sono in grado di ospitare una vasta gamma di app, dai servizi di streaming ai giochi e alle applicazioni social. Tuttavia, l’esperienza dell’utente può variare significativamente in base al modello e al software. Alcuni televisori richiedono dispositivi aggiuntivi per offrire una piena funzionalità smart, rendendo il processo di selezione dei contenuti e la navigazione complessa e poco intuitiva.

Fortunatamente, una nuova tecnologia promette di trasformare ogni televisore in un hub multimediale completo, indipendentemente dal modello o dalle caratteristiche intrinseche. La novità in questione è un rivoluzionario box che integra tutte le principali app di streaming, combinando semplicità e potenza per offrire un’esperienza utente senza precedenti.

Esiste da ora sul mercato Sky Stream, un dispositivo che unisce in una sola interfaccia i contenuti di Sky, dei principali canali in chiaro e delle app di streaming più popolari. Il cuore pulsante di Sky Stream è il software Entertainment OS, lo stesso utilizzato dalle TV Sky Glass, che porta su qualsiasi televisore l’esperienza intuitiva e integrata di Sky Glass. Collegando Sky Stream alla rete internet, ogni TV può diventare più smart e versatile.

Un’unica interfaccia per tutti i contenuti offerta da Sky

Uno dei principali vantaggi di Sky Stream è la capacità di semplificare e rendere immediata la ricerca dei contenuti. Invece di perdere tempo a cercare tra diverse app e piattaforme, gli utenti possono accedere rapidamente a tutti i contenuti live e on demand di Sky, nonché alle principali app di streaming come Netflix, Disney+, Prime Video, DAZN, RaiPlay, Discovery+, Paramount+, Apple TV+ e Mediaset Infinity.

L’interfaccia unica di Sky Stream consente di controllare tutto anche con la voce: basta pronunciare il nome del proprio attore preferito per vedere tutti i suoi film e serie disponibili sulle diverse piattaforme. Sky Stream migliora anche l’esperienza televisiva complessiva. Grazie alla funzione Restart, gli utenti possono riprendere dall’inizio i programmi in onda, anche in diretta.

Inoltre, Sky Stream supporta lo standard 4K, permettendo di godere dei contenuti con la massima qualità visiva, come le emozioni in diretta su Sky Sport 4K e i numerosi contenuti on demand. Un altro punto di forza di Sky Stream è la facilità di installazione. Il dispositivo è compatto, leggero e si collega facilmente a qualsiasi TV con una porta HDMI.

Non richiede una parabola né l’intervento di un tecnico, rendendo l’installazione un’operazione che chiunque può completare in pochi minuti. Una volta collegato alla rete domestica, Sky Stream è pronto per offrire una vasta gamma di contenuti in modo semplice e immediato.