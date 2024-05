La tua rete Wi-Fi è debole? Potenziala con questo trucco

A volte, lavorare o navigare da casa può trasformarsi in una sfida se il segnale Wi-Fi non è ottimale.

Questo problema è comune soprattutto in case grandi, con pareti spesse o quando il modem si trova lontano dal nostro dispositivo. Fortunatamente, ci sono alcuni passaggi che possiamo seguire per migliorare la ricezione del segnale Wi-Fi sul nostro PC.

Prima di tutto, è importante capire se la debolezza del segnale è dovuta alla posizione del modem o a ostacoli fisici come muri e porte. Se ti trovi in una stanza lontana dal modem o ci sono muri che potrebbero bloccare il segnale, questo potrebbe essere il motivo della connessione debole. Per risolvere questo problema e aumentare la potenza del tuo segnale Wi-Fi, puoi modificare alcune impostazioni direttamente sul tuo PC. Ecco come fare:

Premi contemporaneamente i tasti Windows + Pausa sulla tua tastiera per aprire le Informazioni di sistema. Nella finestra che appare, cerca e clicca su “Gestione dispositivi”. Una volta dentro Gestione dispositivi, espandi l’elenco delle “Schede di rete”. Trova la tua scheda wireless (il nome può variare ma generalmente include termini come “Wireless” o “Wi-Fi”). Fai clic destro sulla tua scheda wireless e seleziona “Proprietà”. Nella finestra delle proprietà, vai alla scheda “Avanzate”. Qui troverai un’opzione chiamata “Potenza di trasmissione” (o simile). Selezionala. Sul lato destro apparirà un menu a tendina dove potrai scegliere tra diversi livelli di potenza; seleziona “Massimo” per incrementare al massimo la capacità di trasmissione della tua scheda wireless.

Verifica dell’efficacia delle modifiche

Dopo aver applicato queste modifiche, dovresti notare un miglioramento nella forza e nella stabilità della tua connessione Wi-Fi. Ora puoi testare la connettività navigando su internet o svolgendo attività online che prima risultavano difficoltose a causa della debole ricezione del segnale.

È anche consigliabile utilizzare strumenti software che possono aiutarti a monitorare la qualità del tuo segnale Wi-Fi in diverse aree della casa, così da identificare eventuali zone dove il segnale rimane ancora debole nonostante le modifiche apportate.

Seguendo questi semplici passaggi puoi significativamente migliorare l’esperienza d’uso del tuo PC quando connesso via Wi-Fi, specialmente in quelle situazioni dove distanza e ostacoli fisici giocano a sfavore della qualità della connessione internet senza fili. Ricorda sempre che mantenere aggiornati i driver della tua scheda wireless e posizionare strategicamente il router possono ulteriormente contribuire a ottimizzare la performance della tua rete domestica WiFi.