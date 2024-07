La tua foto in evidenza nell’album Persone è brutta? Cambiala!

È facile cambiare la foto in evidenza nell’album fotografico “Persone e luoghi” su iPhone.

Questa funzione è un ottimo modo per personalizzare la tua esperienza e mettere in evidenza i momenti preferiti. Ecco come farlo:

Apri l’app Foto. Tocca l’icona dell’app Foto sul tuo iPhone per aprirla. Trova l’album “Persone e luoghi” Scorri verso il basso fino alla sezione “Album” e trova l’album “Persone e luoghi”. Seleziona la persona o il luogo. Tocca la persona o il luogo per cui desideri modificare la foto in evidenza. Scegli una nuova foto. Dopo aver aperto la foto in evidenza corrente, appariranno tutte le altre foto di quella persona o luogo. Scorri tra le foto e seleziona quella che desideri impostare come nuova foto in evidenza. Tieni premuta la foto scelta. Una volta scelta la nuova foto, tocca e tieni premuto. Seleziona “Usa come foto principale”. Dal menu a tendina, seleziona “Usa come foto principale”.

Ecco fatto! La foto che hai scelto ora è la foto in evidenza per quella persona o luogo nell’album “Persone e luoghi”. Puoi ripetere questo processo per modificare le foto in evidenza per tutte le persone e i luoghi nell’album.

Altre opzioni dell’album

Oltre a cambiare la foto in evidenza, puoi anche modificare altre opzioni per ogni persona o luogo nell’album “Persone e luoghi”.

Ad esempio, puoi aggiungere o modificare un nome per un gruppo di persone o aggiungere o modificare un nome di luogo. Puoi anche rimuovere persone o luoghi dall’album o nascondere le foto di una persona o di un luogo specifico.

Queste funzionalità ti permettono di personalizzare l’album “Persone e luoghi” in base alle tue esigenze e di organizzare i tuoi ricordi in modo significativo.