La tua auto è rovente perché sei costretto a parcheggiarla al sole? I trucchi per raffreddarla rapidamente

Uno dei problemi legati al dover parcheggiare l’auto in estate è trovare l’abitacolo rovente. Come raffreddarla in pochi minuti?

Con l’arrivo delle giornate calde una delle problematiche degli automobilisti ed in particolare dei pendolari che utilizzano l’auto per recarsi alla fermata del treno o della metropolitana o per raggiungere il luogo di lavoro, è lo stato nel quale troveranno, diverse ore dopo, l’abitacolo del veicolo.

Ebbene sì perché parcheggiare il proprio mezzo in una giornata con temperature superiori ai 25 o 30 gradi significa lasciarlo esposto alla luce diretta del sole per 8 o magari 9/10 ore, provocando in tal modo un brusco innalzamento della temperatura.

Ci si ritroverà, al termine di una lunga giornata, ad entrare in un’auto letteralmente rovente a e per certi versi invivibile. Come fare dunque per ridurre questo forte calore nel giro di pochi minuti? Esistono alcuni trucchetti e metodi utili allo scopo.

Come abbassare la temperatura dell’auto rimasta a lungo sotto al sole

Del resto è sufficiente anche soltanto un’ora per trasformare l’abitacolo in un forno pertanto lasciare il proprio veicolo nel parcheggio di un supermercato o di un centro commerciale produrrà i medesimi effetti qualora non si riesce a metterlo all’ombra o al coperto. Accendere l’aria condizionata a veicolo fermo non è una pratica consigliabile per ragioni di carattere ambientale e, peraltro, in questo modo si rischierebbe di prendersi un malanno.

Come fare dunque? Anzitutto è bene prevenire per quanto possibile il surriscaldamento cercando sempre una zona in ombra, fornita anche semplicemente da un albero o da un edificio. Il tutto tenendo conto anche di dove il sole si sposterà nel lasso di tempo nel quale l’auto resterà parcheggiata.

In secondo luogo il proprio mezzo va protetto anche internamente con appositi accessori che vanno a schermare la luce diretta del sole: basti pensare alle tendine riflettenti per finestrini e parabrezza o alla possibilità di oscurare i vetri posteriori Vi sono poi vari stratagemmi per far uscire l’aria calda: il primo metodo prevede di usare la portiera aprendo prima di tutto un finestrino posteriore.

La portiera del conducente potrà a quel punto essere mossa avanti e indietro rapidamente andando a creare pressione che butti fuori l’aria rovente. Si potrebbe anche attivare la ventola alla massima velocità indirizzando l’aria rovente verso i finestrini posteriori, preventivamente aperti e sostituendola poco alla volta con aria più sopportabile.