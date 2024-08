La tecnologia oltre la vita: Le memorie dei tuoi cari diventano digitali

La morte è un evento che da sempre suscita riflessioni e domande sull’esistenza umana. In un’epoca dominata dalla tecnologia, il modo in cui viviamo il lutto sta cambiando radicalmente.

Le foto, i video e i messaggi vocali hanno preso il posto degli album di foto cartacei e delle lettere scritte a mano, diventando i nuovi mediatori della nostra memoria affettiva. Tuttavia, ci si trova spesso di fronte al rischio che questi ricordi digitali vengano persi o cancellati, lasciandoci senza una traccia tangibile dei nostri cari scomparsi.

In questo contesto nasce Auracode, un progetto innovativo che sembra uscito direttamente da una puntata di Black Mirror ma che rappresenta una realtà concreta. Auracode ha raccolto quasi mezzo milione di dollari in due settimane, attirando l’attenzione degli investitori internazionali.

Il principio alla base di Auracode è semplice ma rivoluzionario: permettere alle persone di conservare e accedere ai ricordi dei propri cari attraverso una memoria digitale. Utilizzando un’app mobile disponibile per iOS e Android, gli utenti possono caricare contenuti digitali come foto, video o messaggi audio su un account personale Auracode.

I supporti fisici: portachiavi NFC e ceramica QR

Queste memorie digitali possono poi essere “incise” su supporti fisici quali portachiavi con chip NFC integrato o targhette in ceramica dotate dello stesso chip o di QR code. Avvicinando lo smartphone al supporto fisico scelto si può accedere alla memoria virtuale del defunto contenente tutti i suoi ricordi di valore affettivo. Una delle caratteristiche più innovative ed emozionanti di Auracode è la possibilità di utilizzare la realtà aumentata per “far parlare” le immagini incise sui supporti fisici semplicemente passandoci sopra lo smartphone.

Un aspetto fondamentale del servizio offerto da Auracode riguarda la privacy: le memorie possono essere impostate come pubbliche o private, consentendo agli utenti di decidere chi può avere accesso ai loro contenuti personalizzati. Inoltre sono disponibili anche pacchetti famiglia per condividere questi momenti preziosi con persone care selezionate.

Auracode rappresenta quindi non solo una soluzione tecnologica avanzata per preservare i ricordi dei defunti ma anche uno strumento emotivamente potente per mantenere vivo il legame con le persone care scomparse. Nonostante possa sembrare spaventoso riflettere sulle implicazioni distopiche che tale tecnologia potrebbe comportare, non si può negare l’impatto positivo che essa ha nel fornire conforto a coloro che affrontano il dolore della perdita.