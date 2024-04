La tastiera del pc non risponde ai comandi: cosa verificare prima di cambiarla

Se la tastiera del vostro PC non risponde ai comandi, ecco che cosa dovete verificare prima di cambiarla: la guida veloce.

La tastiera svolge da sempre un ruolo decisivo per ciò che riguarda l’utilizzo del PC. È quell’elemento che dà modo di scrivere e di accedere ai Comandi Rapidi, ecco perché deve essere sempre funzionale e pronta all’uso. Nel corso degli anni ci sono state varie evoluzioni, che hanno portato a modelli pensati per ogni tipo di esigenza.

Pensate per esempio ai gamer, che per poter performare al meglio in partita potrebbero optare per speciali accessori con meno tasti o con disposizioni più semplici ed intuitive da utilizzare. Alle volte però, potrebbero emergere alcuni problemi all’apparenza insormontabili.

Che chiedono l’ausilio dell’assistenza o addirittura obbligano ad acquistarne una nuova. In particolare, quando si nota che alla singola azione non ci sono comandi che vengono effettuati nello specifico. In questi casi, c’è una cosa da verificare prima di cambiarla. Così sarete certi di non sbagliare nulla.

Tastiera del PC che non risponde: ecco che cosa bisogna verificare

Purtroppo anche le migliori tastiere per PC tendono a smettere di funzionare dopo un determinato periodo di tempo. Può succedere perché sono datate, oppure perché hanno subito cadute accidentali. E dunque l’unica soluzione valida sembra essere quella di cambiarla. Ma non sempre è così, perché ci sono alcune cose da verificare prima.

La prima cosa che potete fare è controllare che non siano stati attivati i tasti di blocco. Controllate che non ci siano spie luminose in prossimità di alcuni comandi come quello del Bloc Maiusc o dei numeri, che potreste aver fermato accidentalmente. O in alternativa, tenete premuti i tasti Shift sinistro e Shift destro per qualche secondo. Se non è questo il problema, allora potete provare un riavvio del PC o altri controlli.

Se avete una tastiera USB, provate a scollegare il cavo e a ricollegarlo, magari cambiando porta. Per quelle wireless, invece, provate a staccare e riattaccare l’adattatore bluetooth, sempre cambiando porta. C’è poi una terza via possibile, che prevede la modifica delle impostazioni di accessibilità.

In questo caso, da Windows andate nel Pannello di Controllo, Accessibilità, Facilita l’utilizzo della tastiera e infine rimuovete la spunta su Attiva tasti permanenti e Attiva filtro tasti. Da macOS, invece, andate in Impostazioni di sistema, Accessibilità, Tastiera e disattivate Abilita tasti singoli e Abilita tasti lenti. Se ancora non notate risposte, allora potrebbe essere giunto il momento di cambiare tastiera.