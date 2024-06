La storia non si carica su Instagram: come risolvere

Instagram è una delle piattaforme social più popolari al mondo, con milioni di utenti che ogni giorno condividono storie e post.

Tuttavia, può capitare che si incontrino dei problemi nel caricamento delle storie. Se ti trovi in questa situazione, non preoccuparti: ci sono diversi passaggi che puoi seguire per risolvere il problema.

Il primo passo da compiere se la tua storia Instagram non si carica è controllare la tua connessione internet. Una connessione lenta o instabile può essere la causa principale di questo problema. Assicurati di essere connesso a una rete Wi-Fi stabile o, in alternativa, verifica che i dati mobili siano attivi e funzionanti correttamente sul tuo dispositivo. Se la tua connessione internet funziona correttamente, il problema potrebbe essere legato ai server di Instagram. Per verificare se ci sono problemi noti con i server della piattaforma, visita il sito Downdetector. Qui potrai vedere se altri utenti stanno riscontrando gli stessi problemi e se c’è un’interruzione del servizio in atto.

Un altro motivo per cui una storia potrebbe non caricarsi correttamente è la presenza di elementi grafici complessi come GIF o emoji animate in grande quantità. Questi elementi possono rendere più pesante il file della storia e causarne l’arresto durante il caricamento. Prova a eliminare queste aggiunte dalla tua storia e verifica se questo risolve il problema.

Riavvia l’App o Ricrea la Storia

Se hai provato tutti i passaggi precedenti senza successo, ci sono ancora un paio di opzioni da considerare. La prima è chiudere completamente l’applicazione Instagram e riaprirla; questo può aiutare a risolvere eventuali errori temporanei dell’applicazione stessa. In alternativa, puoi provare a cancellare completamente la storia che non si carica e ricrearla da zero. A volte, un piccolo errore nella creazione della storia può impedirne il caricamento corretto.

Se utilizzi un dispositivo Android e continui a riscontrare problemi nel caricamento delle storie su Instagram dopo aver seguito tutti i suggerimenti sopra elencati, prova a forzare l’arresto dell’applicazione. Tieni premuta l’icona dell’app sul tuo dispositivo fino a quando non appare un menu; seleziona “Informazioni App” seguito da “Termina” o “Forza arresto”. Questo chiuderà completamente l’applicazione ed eliminerà temporaneamente eventuali dati salvati nella cache che potrebbero causare problematiche.

Seguire questi passaggi dovrebbe aiutarti a risolvere qualsiasi problema relativo al caricamento delle tue storie su Instagram. Ricorda sempre di mantenere aggiornata l’app all’ultima versione disponibile per evitare bug noti e miglioramenti prestazionalii introdotti dagli sviluppatori del software.