La sentenza è una mazzata per Google: dovrà risarcire gli utenti per 62 milioni

La sentenza contro Google è l’ennesimo segnale del fatto che le aziende devono cominciare a gestire in modo trasparente i dati degli utenti.

Nel complesso panorama tecnologico attuale, le grandi aziende tech come Google si trovano frequentemente al centro di dispute legali. Le accuse solitamente spaziano dal trattamento inappropriato dei dati personali alla violazione della privacy degli utenti.

Google è stato condannato a pagare 62 milioni di dollari di danni ai suoi utenti – computer-idea.it

Questi colossi del digitale, che detengono e gestiscono una quantità straordinaria di informazioni, portano spesso avanti attività poco trasparenti riguardo alle loro pratiche di raccolta e utilizzo dei dati. La pressione affinché le aziende tecnologiche garantiscano una gestione trasparente e corretta dei dati personali è intensificata dalla crescente consapevolezza dei consumatori sui propri diritti digitali.

Le normative, come il GDPR in Europa e varie leggi statunitensi sulla privacy, impongono standard rigorosi per la protezione dei dati. Le violazioni di queste normative possono portare a sanzioni pesanti e a danni reputazionali, spingendo le aziende a rivedere le proprie politiche e metodi di trattamento dei dati per evitare rischi legali e mantenere la fiducia degli utenti.

Una multa molto salata per l’azienda, che si ostina a non rispettare i diritti dei suoi utenti

Google, il colosso della Silicon Valley, ha recentemente subito un duro colpo da parte del sistema giudiziario degli Stati Uniti. Il giudice distrettuale Edward Davila ha approvato un accordo finale che obbliga Google a pagare 62 milioni di dollari per aver tracciato le informazioni degli utenti senza il loro consenso.

La sentenza impone a Google di cambiare le sue pratiche di raccolta dati e di finanziare un fondo per la difesa della privacy – computer-idea.it

Questo caso emerge a seguito di un’indagine condotta dall’Associated Press, che ha evidenziato come Google continuasse a monitorare la posizione degli utenti nonostante avessero disattivato la funzione di cronologia delle posizioni nel loro account Google. Contrariamente a quanto affermato da Google sulle proprie pagine di supporto, disattivare la cronologia delle posizioni non impediva al gigante tecnologico di tracciare gli utenti.

A continuare a raccogliere i dati non era solo Google Maps, ma anche tutte le altre app controllate da Google, come YouTube o le app meteo. Questa pratica ha quindi sollevato questioni legali significative, culminando nel riconoscimento di una violazione della California Invasion of Privacy Act e del diritto costituzionale alla privacy in California.

L’accordo non solo prevede il pagamento di 62 milioni di dollari in un fondo non revisionabile, ma impone anche a Google di cambiare le proprie pratiche. Questo fondo sarà utilizzato per supportare diverse organizzazioni non profit dedicate alla difesa dei diritti alla privacy dei consumatori.