La scheda SD non funziona bene? Ecco come ripararla

A chi non è mai capitato di ritrovarsi con una chiavetta USB o una scheda SD illeggibile?

Prima di disperarsi e gettare tutto nella spazzatura, sappiate che Windows offre uno strumento integrato che potrebbe risolvere il problema e riportare in vita i vostri preziosi dati.

Per avviare la procedura di riparazione, è necessario utilizzare due comandi principali che operano a livello di disco. Il primo, chkdsk, analizza l’unità alla ricerca di errori, mentre il secondo, /f, effettua la riparazione degli errori individuati.

Vediamo come procedere passo passo.

Come riparare una scheda SD

Individuare la lettera dell’unità: Prima di tutto, collegate la vostra chiavetta USB o la scheda SD al computer. Aprite “Esplora file” e verificate quale lettera è stata assegnata all’unità che desiderate riparare (ad esempio, E:, F:, G: etc.).

Avviare il prompt dei comandi: Cliccate sul pulsante “Start” di Windows, digitate “cmd” nella barra di ricerca e selezionate “Esegui come amministratore” per avviare il prompt dei comandi con i privilegi elevati. Eseguire il comando chkdsk: Nel prompt dei comandi, digitate il seguente comando, sostituendo “e:” con la lettera dell’unità che avete individuato al punto 1: chkdsk e: /f

Premete “Invio” per avviare la scansione del disco. Il comando chkdsk controllerà l’unità alla ricerca di errori logici e del file system, tentando di risolverli automaticamente. Attendere il completamento della procedura: A seconda delle dimensioni dell’unità e della gravità degli errori, la procedura di riparazione potrebbe richiedere da pochi minuti a diverse ore. Durante l’esecuzione del comando, potreste visualizzare dei messaggi sullo schermo che indicano l’avanzamento della scansione e la riparazione degli errori.

Al termine della procedura, il prompt dei comandi vi informerà se sono stati rilevati e corretti degli errori. In alcuni casi, potrebbe essere necessario riavviare il computer per rendere effettive le modifiche.

Ulteriori opzioni del comando chkdsk

Oltre al parametro /f, il comando chkdsk offre diverse opzioni per personalizzare la scansione e la riparazione del disco. Ad esempio:

/r : Individua i settori danneggiati del disco e tenta di recuperare le informazioni leggibili.

: Individua i settori danneggiati del disco e tenta di recuperare le informazioni leggibili. /x: Smonta l’unità prima di eseguire la scansione, forzando la chiusura di eventuali file aperti.

La procedura di riparazione potrebbe non avere successo in tutti i casi, soprattutto se l’unità è fisicamente danneggiata. È consigliabile eseguire un backup dei dati importanti prima di avviare la procedura, in quanto esiste il rischio di perdita di dati durante il processo di riparazione.

Il comando chkdsk rappresenta un valido strumento per tentare di riparare una chiavetta USB o una scheda SD danneggiata in Windows. Tuttavia, è importante ricordare che la prevenzione è sempre la migliore strategia: utilizzate le vostre unità di memoria con cura, eseguite regolarmente il backup dei dati e formattate le unità correttamente prima di scollegarle.