La nuova truffa Whatsapp fa tremare gli utenti: attenzione a questo messaggio

Truffe senza fine con Il web ancora protagonista. Stavolta tutto avviene attraverso WhatsApp: ecco il messaggio incriminato.

Negli ultimi tempi, purtroppo, le truffe attraverso la rete abbondano più che mai. A differenza di ciò che accadeva negli anni passati, oggi, il tutto è assolutamente meno leggibile, meno ipotizzabile, per cosi dire. In passato i contenuti di natura truffaldina potevano essere in qualche modo intercettati dalla stragrande maggioranza degli utenti.

Oggi, invece, il discorso è completamente diverso. Chi approfitta di certe situazioni, in qualche modo, ha affilato più che mai le armi a propria disposizione. Al giorno d’oggi, purtroppo, protagonisti assoluti sono soprattutto i social. Le dinamiche in questione abbracciano integralmente quelle che possono essere considerate le funzioni tipiche delle varie piattaforme di comunicazione.

Negli ultimi tempi, in questo senso, l’attenzione è tutta su WhatsApp, applicazione di messaggistica istantanea tra le più diffuse al mondo. Oggi proprio la piattaforma in questione è al centro dell’attenzione per una serie di comunicazioni di natura truffaldina, per l’appunto, che stanno gettando nel panico milioni e milioni di utenti in tutto il Paese.

La nuova truffa Whatsapp fa tremare gli utenti: il falso messaggio di lavoro spaventa tutti

Vittima inconsapevole è in questo caso Booking, noto portale web di prenotazioni inerenti all’ambito turistico. L’azienda, colpita certamente nell’immagine, considerata la situazione, è direttamente chiamata in causa all’interno del messaggio protagonista del tentativo di raggiro.

Il testo che in questi giorni circola a più non posso attraverso WhatsApp è il seguente: “Abbiamo bisogno di qualcuno che valuti le prenotazioni alberghiere. Pagheremo 200-1000 euro. Tutto quello che devi fare è valutare o mettere mi piace all’hotel su Booking.com”.

Un finto annuncio di lavoro, una lauta retribuzione promessa in cambio di una serie di operazioni assolutamente semplici e rapide da svolgere. Chiaramente il tutto rappresenta una truffa bella e buona che potrebbe, in alcuni casi addirittura potrebbe portare la vittima a rimetterci personalmente. Falsi annunci di ogni tipo, promesse alle quali un utente magari in cerca di lavoro potrebbe aggrapparsi. Il consigli degli esperti è quello di non farsi abbindolare da specifici contenuti.

Al giorno d’oggi il web continua a rappresentare un terreno più che mai rischioso. I pericoli, giorno dopo giorno diventano sempre più numerosi e difendersi da essi diventa di conseguenza volta per volta più complicato. Massima allerta, insomma, e mai fidarsi di quelli che possono sembrare contenuti dalla natura accattivante, di qualsiasi tipologia. Diffidare sempre, questa è l’indicazione di esperti e forze dell’ordine.