La nuova truffa online terrorizza l’Italia, tutti hanno cliccato: se lo hai fatto, c’è una sola cosa da fare

Le truffe spopolano e una semplice e-mail può letteralmente svuotare il conto di migliaia di persone. Massima attenzione, può costare caro.

Le metodologie delle truffe online sono piuttosto variegate e adesso ci sono diversi dettagli che aprono le porte ad un nuovo modus operandi. Sui social network, infatti, tante persone denunciano il nuovo tentativo di truffa, con tanto di immagini per far comprendere di cosa si stia parlando. La situazione è in continua evoluzione e per questo urge correre ai ripari, prima che sia troppo tardi.

Nessuno regala nulla, anzi, ma per alcuni malcapitati capita di cadere nel tranello e di avere a che fare con una spiacevole sorpresa. L’ennesimo tentativo truffaldino arriva in Italia e non promette nulla di buono. Sono tante le segnalazioni giunte alle forze dell’ordine, alcune delle quali con una procedura pressoché identica fra loro. Ecco di cosa si tratta e come bisogna comportarsi.

Anche in questo caso si tratta di un tentativo di phishing che si poggia sul nome di una grande catena di supermercati (estranea ai fatti, ma allertata dal personale di pubblica sicurezza ndr). La truffa si chiama “Sorpresa Esselunga” e causa lo svuotamento del conto in banca. Ma come avviene?

Di quale truffa si tratta e cosa bisogna fare

Semplice, basta rispondere ad sondaggio di dieci domande, ricevendo un e-mail con un regalo come set di contenitori da cucina da 36 pezzi (valore 399 euro), ma in realtà è tutto falso. E proprio la truffa parte da una e-mail phishing nella quale c’è un testo e una sola immagine con un link.

L’indirizzo di provenienza non ha nulla a che vedere con Esselunga, ma soltanto quello di un utente malcapitato al quale è stato hackerata l’account Gmail. Basta che l’utente riceva l’e-mail, compili il sondaggio per “vincere un set Tupperware da 36 pezzi”, poi l’ultimo atto con l’indirizzamento verso un sito truffa.

Nulla a che fare con il sito ufficiale Esselunga, pur avendo logo del marchio e gli stessi colori. Non contenti, infatti, i malviventi online rilanciano un messaggio del tipo “Attenzione! Questa offerta di sondaggio scade oggi“. La truffa non finisce qui perché si richiede di rispondere ad una decina di domande su acquisti presso supermercati Esselunga, varietà marchi e via discorrendo.

Si evidenziano però dei refusi nelle domande, alcune scritte in un italiano emerso da una traduzione automatica. Ma non finisce qui perché in seguito alle domande ci sono anche numerosi profili fake che commentano il premio ricevuto, con tanto di foto del set di contenitori. La truffa entra ora in azione perché per ricevere il set omaggio (valore quasi 400 euro) è necessario pagare due euro di spedizione.

Prima si chiedono nome, cognome, telefono e indirizzo di spedizione, a seguire numero di carta, data di scadenza e CVV. L’Esselunga ha intanto deciso di segnalare gli episodio e mostrare agli utenti come evitare di cadere nella trappola. I due indirizzi sicuri sono “www.esselunga.it” e “www.esselunga.it/approfondimento/frodi-online.html”.