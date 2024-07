La nuova funzione di YouTube colpisce tantissimi video: anche il tuo preferito è a rischio

C’è una nuova funzione in arrivo su YouTube che colpirà tantissimi video. State attenti, anche il vostro preferito è a rischio.

Da ormai oltre un decennio, YouTube viene considerata una delle piattaforme più utili sul web. Si tratta di un portale di proprietà di Google, dove ogni giorno vengono pubblicati milioni di video diversi. Dai vlog ai tutorial, passando per i gameplay, le clip musicali, i contenuti informativi e via dicendo. Basta crearsi un account gratuito e il gioco è fatto: la homepage mostrerà tutto ciò che più vi può interessare.

Negli ultimi tempi, anche Big G ha deciso di implementare in maniera massiccia algoritmi e intelligenza artificiale all’interno del suo servizio. E non poteva essere altrimenti, visti i tempi che corrono. Tra le altre cose, è stata da poco annunciata una nuova funzione che si basa proprio su questa tecnologia. Ma non è tempo di gioire: si tratta di una pessima notizia per chi pubblica video. Anche il vostro preferito potrebbe essere a rischio. Ecco che cosa succederà a breve.

YouTube colpisce milioni di video: cosa succede con la nuova funzione

L’annuncio è arrivato nei giorni scorsi, e per i creator di video su YouTube è già giunto il momento di correre ai ripari. Secondo quanto si legge, infatti, pare che il team di sviluppatori di Google abbia messo a punto un nuovo sistema per la lotta all’utilizzo improprio di contenuti protetti da copyright.

In particolare per quanto riguarda i brani musicali. Già da tempo c’è lo strumento Erase Song che ha il compito di individuare in automatico l’eventuale presenza di canzoni nei video senza che lo youtuber abbia i diritti di utilizzo. E dopo un primo avviso, ecco che il contenuto intero viene silenziato o addirittura rimosso dalla piattaforma. Più volte però in passato si è parlato della scarsa efficacia di questo tool.

Motivo per cui Big G ha deciso di aggiornarlo e renderlo decisamente più potente, con l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale. Il nuovo algoritmo avrà il compito di scansionare ogni singolo video alla ricerca di musica protetta da copyright. E nel caso di individuazione, ecco che il creator verrà messo di fronte a due opzioni: silenziare il brano nello spezzone di video incriminato o disattivare completamente il suono (voce compresa).

Staremo a vedere quale impatto avrà questa nuova tecnologia all’interno di YouTube. Google vuole venire incontro agli youtuber e offrire loro un modo per mantenere online il video e silenziare il solo contenuto protetto da copyright. Ma vista l’individuazione più semplice, ecco che – in caso di numerosi avvisi di violazione – potrebbe scattare il ban del profilo.