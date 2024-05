La nuova funzione di Word è una vera svolta: pratica, veloce e perfetta per tutti

C’è una nuova funzione di Word che è una vera svolta. Pratica e veloce, perfetta per i vostri appunti vi cambierà la vita.

Dei tanti programmi che ci sono oggi in rete e che possono venire scaricati sul proprio computer, uno dei più utili in assoluto rimane Word. Ossia l’editor di testo lanciato anni fa da Microsoft che si trova all’interno del pacchetto Office e che viene utilizzato per qualsiasi tipo di scopo.

Che sia per bisogno lavorativo, per prendere appunti a scuola o all’università, per tenere un proprio diario personale o per provare a scrivere il libro dei nostri sogno, sono in tanti coloro che usano giornalmente questo programma. Si tratta di un software ha tutto ciò di cui un utente potrebbe avere bisogno. E nel corso degli anni ci sono stati parecchi aggiornamenti sempre più interessanti.

Che hanno saputo integrare altri strumenti da poter sfruttare per scrivere testi sempre più lunghi, con una personalizzazione totale e con l’aiuto di altri elementi per facilitarci la vita. Oggi vi parliamo in particolare di una nuova funzionalità da poco introdotta e che vi cambierà la vita per sempre. È una vera e propria svolta per prendere gli appunti, in questo modo non dovrete più fare nulla.

Word ha una nuova funzione: è veloce e perfetta per tutti

Delle tante novità lanciate nel corso degli anni da Word, ce n’è una resa disponibile di recente che ha dell’incredibile e che dovreste provare oggi stesso. Dopo averla messa a punto, sarete certi di poter prendere sempre appunti in maniera facile e veloce. Senza dovervi preoccupare di perdere qualcosa per strada o di non riuscire a seguire la persona che vi sta dando le nozioni da scrivere.

Tutto quello che dovete fare è aprire l’ultima versione di Word installata sul vostro computer oppure di cercare sul browser web wordnew. In questo modo, avrete un accesso completo alle ultime funzionalità più avanzate a cui hanno espiato gli sviluppatori di Microsoft. Tutto quello che vi resta da fare è andare nella parte in alto a destra dell’app e poi cliccare su Dettatura e quindi Trascrizione dal menu a comparsa che vi ritroverete davanti.

Nulla di più semplice, dopo aver fornito le autorizzazioni all’utilizzo del microfono vedrete che Word appunterà tutto ciò che viene detto ad alta voce. Con tanto di divisione in paragrafi smart sfruttando l’intelligenza artificiale. Potrete fare tutt’altro come ascoltare o anche occuparvi di altre mansioni che avevate lasciato in sospeso. Una volta terminata la lezione, avete il vostro file completo e già diviso in paragrafi su cui poter studiare o lavorare.