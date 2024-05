La nuova funzione di Google sta causando solo guai e grattacapi: ecco come disattivarla

Nonostante le buone intenzioni di Google, la novità in questione ha introdotto più problemi che vantaggi per gli utenti.

Negli ultimi mesi, Google ha introdotto numerose innovazioni nella sua piattaforma di ricerca, tutte studiate per provare ad offrire ai suoi utenti un’esperienza di utilizzo più ricca e intuitiva. Tuttavia, non tutte le novità sono state accolte con entusiasmo dagli utenti. In particolare, una di queste sta ricevendo molte critiche in questi giorni perché si è rivelata molto meno utile del previsto e, in alcuni casi, addirittura potenzialmente dannosa.

Al centro delle polemiche si trova una nuova funzione basata sull’intelligenza artificiale, conosciuta in inglese come AI Overview. C’erano molte aspettative su questa novità, al punto che molti utenti e anche diverse testate giornalistiche parlavano di “totale rivoluzione” dei metodi di ricerca.

Molti utenti hanno invece notato che, anziché migliorare la qualità delle ricerche, questa nuova funzione spesso complica il processo, costringendo a scorrere oltre blocchi di testo generati automaticamente per trovare le informazioni desiderate. La crescente frustrazione ha spinto molti a cercare come disattivare questa funzione invadente.

AI Overview non piace agli utenti: disattivarla è possibile

Le Panoramiche AI di Google sono state progettate per offrire risposte rapide e sintetiche alle query degli utenti, ma le risposte generate dall’intelligenza artificiale si sono rivelate frequentemente inaccurate. Fortunatamente, ci sono diversi modi per rimuovere o evitare questa funzione, migliorando l’esperienza di ricerca.

Uno dei metodi più efficaci per evitare i suggerimenti di AI Overview è quello di riconfigurare le opzioni del motore di ricerca del proprio browser. Per farlo in Google Chrome su Windows o Mac, è necessario seguire questi passaggi:

Seguire il percorso Impostazioni > Motore di ricerca > Gestisci motori di ricerca e ricerca nel sito. Selezionare “Aggiungi” accanto alla sezione “Ricerca nel sito”. Inserire un nome per la propria versione di Google senza AI, aggiungere un collegamento e incollare questo URL: “{google:baseURL}search?q=%s&udm=14”. Salvare le modifiche e impostare questa nuova voce come predefinita.

In questo modo, le prossime ricerche non mostreranno le Panoramiche AI.

Un altro metodo semplice ed efficace è utilizzare estensioni del browser come uBlock Origin. Questa estensione consente di bloccare specifici elementi delle pagine web. Per silenziare AI Overview basta seguire questi passaggi:

Scaricare e installare l’estensione uBlock Origin. Andare al menù delle impostazioni dell’estensione. Nella sezione “I miei filtri“, incollare “google.com##.GcKpu” e seleziona “Applica modifiche”.

Un’altra estensione utile è “Bye Bye, Google AI“, creata da Avram Piltch di Tom’s Hardware. Questa estensione utilizza CSS per nascondere automaticamente i suggerimenti di AI Overview, con ulteriori opzioni per personalizzare l’esperienza di ricerca eliminando altre sezioni indesiderate come i blocchi di shopping e i link sponsorizzati.