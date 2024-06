La musica nelle storie Instagram è ora più interattiva

Instagram continua a evolversi, offrendo sempre nuove funzionalità per rendere le interazioni sociali più ricche e coinvolgenti.

Una delle caratteristiche più apprezzate dagli utenti è la possibilità di aggiungere musica alle storie. Questo non solo arricchisce l’esperienza visiva ma permette anche di esprimere meglio stati d’animo e messaggi. Vediamo come sfruttare al meglio questa funzione.

Per aggiungere musica alle tue storie di Instagram, puoi utilizzare lo sticker Musica. Assicurati di avere l’ultima versione dell’applicazione Instagram installata sul tuo dispositivo per accedere a questa funzionalità. Una volta che hai scattato o selezionato una foto o un video da caricare nella tua storia, scorri verso l’alto per aprire il menu degli sticker e seleziona lo sticker “Musica”.

Dopo aver cliccato sullo sticker, ti apparirà un elenco di canzoni popolari o potrai cercare un brano specifico tramite la barra di ricerca. Una volta trovato il brano desiderato, puoi ascoltare un’anteprima cliccando sul pulsante “Play”. Questo ti aiuterà a decidere se la traccia scelta si adatta bene al contenuto della tua storia.

Personalizzazione della Durata e dell’Aspetto dello Sticker

Una volta selezionata la musica, Instagram ti permette di personalizzare la durata del brano nella tua storia. Di default, la durata è impostata su 15 secondi, ma puoi modificarla cliccando sul numero accanto al titolo della canzone (es: “15”). Puoi scegliere qualsiasi segmento del brano fino a un massimo di 15 secondi.

Inoltre, puoi cambiare l’aspetto dello sticker Musica semplicemente cliccandoci sopra dopo averlo posizionato sulla tua storia. Instagram offre diverse opzioni visive per lo sticker: può mostrare il titolo del brano con il nome dell’artista, oppure può visualizzarsi come una piccola icona che non distoglie troppo l’attenzione dall’immagine o dal video principale.

Un’altra interessante funzionalità musicale su Instagram è lo sticker “Tocca a te musicale”. Questo permette una forma di interazione diretta con i tuoi follower: quando inserisci questo sticker nella tua storia, i tuoi amici possono aggiungervi della musica da loro scelta. Per utilizzare questo sticker, procedi come faresti per quello classico della musica: dopo aver caricato il tuo contenuto nelle storie, apri il menu degli sticker e seleziona “Tocca a te musicale”. I tuoi follower vedranno apparire un pulsante che li invita ad aggiungere una canzone alla tua storia quando la visualizzano.

Aggiungere musica alle tue storie Instagram non solo rende i tuoi post più interessanti e personalizzati ma stimola anche maggiormente l’interazione con i tuoi follower. Che si tratti di condividere le tue canzoni preferite o dare spazio ai gusti musicali dei tuoi amici attraverso lo sticker “Tocca a te musicale”, le possibilità sono molteplici e tutte mirate a rendere ogni storia unica ed emozionante.