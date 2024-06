La città del futuro è smart: Ecco come vivremo

L’accelerazione dell’urbanizzazione globale sta spingendo l’umanità a cercare nuovi modi per sviluppare l’ambiente urbano.

Di fronte alla sovrappopolazione globale, la soluzione proposta è il concetto di città intelligente, o “smart city”. Questo termine racchiude vari processi e implica tre aspetti essenziali: la presenza di numerosi sensori per la ricezione e l’elaborazione delle informazioni, sistemi avanzati di raccolta dati e software specializzati per l’analisi. È necessaria anche una popolazione interessata all’applicazione di soluzioni intelligenti e sostenibili, capace di utilizzarle efficacemente.

Tra i paesi che si distinguono nell’integrazione delle tecnologie smart nelle loro città c’è la Corea del Sud con il progetto Smart Songdo, situato a 30 chilometri da Seoul. Questa città rappresenta il progetto più ambizioso dei tempi moderni, essendo stata costruita da zero come una smart city. Il promotore del progetto Songdo è stata la Daewoo Company, con il sostegno del governo sudcoreano.

Songdo International Business District sorge su un’isola appositamente bonificata vicino a Gimpo. Progettata per contrastare i problemi della capitale sovraffollata come traffico incessante e inquinamento, questa città è stata pensata fin dall’inizio con un occhio di riguardo verso l’integrazione delle tecnologie intelligenti nella vita quotidiana dei suoi abitanti.

Infrastruttura intelligente al servizio dei cittadini

Il cuore pulsante della smart city è rappresentato dalla sua infrastruttura intelligente. Cisco ha installato sensori in tutta la città, creando una rete globale che monitora ogni centimetro dell’area urbana. I dati raccolti sono analizzati presso il Central Control Hub per ottimizzare consumi energetici ed efficienza degli edifici e delle strade. L’utilizzo esclusivo di illuminazione LED regolabile in base alla presenza umana nella zona illuminata ne è un esempio lampante.

Songdo si distingue anche per le sue soluzioni ecologiche innovative: stazioni alimentate a gas e solare massimizzano l’utilizzo delle risorse naturali mentre sistemi avanzati permettono il riutilizzo dell’acqua calda domestica e delle acque meteoriche purificate. Il sistema pneumatico sotterraneo elimina completamente la necessità di contenitori esterni per i rifiuti, riducendo significativamente l’impatto ambientale della gestione dei rifiuti urbani.

La mobilità urbana a Songdo privilegia mezzi non inquinanti come biciclette grazie ai 25 chilometri di piste ciclabili disponibili; autobus e metro collegano efficientemente l’isola al resto della Corea del Sud promuovendo una riduzione dell’utilizzo dell’auto privata favorita anche dalla presenza diffusa di stazioni di ricarica per veicoli ibridi ed elettrici.

Nonostante le premesse rivoluzionarie, oggi le aree residenziali sono occupate meno del previsto mentre meno della metà degli edifici pianificati sono stati completati principalmente a causa della mancanza fondamentali finanziamenti che hanno rallentato lo sviluppo previsto entro il 2025.

Il costo elevato della vita ha creato quello che viene definito “digital divide”, rendendo difficile attrarre residenti permanentemente mentre questioni etiche emergono riguardo l’accesso ai dati personali degli abitanti da parte delle corporazioni internazionali.

Nonostante gli ostacoli finanziari ed etici incontrati fino ad ora nel suo sviluppo completo previsto entro pochi anni rimane l’ottimismo tra gli investitori globali che vedono in Songdo non solo un modello replicabile ma soprattutto un laboratorio vivente dove testare idee innovative sullo sviluppo sostenibile urbano.