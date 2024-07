L’1% della batteria sembra infinito? Ti svelo perché

Tutti abbiamo vissuto la frustrazione. Stai usando il tuo telefono e all’improvviso vedi che la batteria è al 1%.

Pensi: “Non ce la farò mai”. Ma poi, in qualche modo, il tuo telefono continua a funzionare per un’ora o più. Come è possibile? Perché quel singolo punto percentuale di batteria sembra durare così a lungo?

La risposta risiede nel modo in cui vengono gestite le batterie dei nostri telefoni. Le batterie al litio, che alimentano i nostri smartphone, non forniscono energia in modo lineare. Nel primo 20% circa della loro capacità, forniscono energia molto rapidamente, ma man mano che si scaricano, il tasso di scarica rallenta. Ciò significa che quell’ultimo 1% di batteria non contiene la stessa quantità di energia di quell’1% iniziale.

Inoltre, i moderni telefoni sono progettati per conservare la batteria quando sono al livello più basso. I sistemi operativi dei telefoni e le app mettono in atto vari meccanismi di risparmio energetico che limitano le prestazioni del telefono quando la batteria è quasi scarica. Questo potrebbe includere il dimming dello schermo, la disattivazione delle funzioni non essenziali e l’arresto di processi in background.

Cosa c’è dietro?

C’è un altro fattore in gioco: la tecnologia che sta dietro le misurazioni della batteria. Le interfacce dei telefoni non sono sempre precise nella visualizzazione della percentuale di batteria rimanente. Un dispositivo potrebbe segnalare un 1% di batteria rimanente mentre in realtà ne ha di più, il che spiega perché il telefono riesce ancora a funzionare per un po’.

Quindi, mentre quel 1% di batteria potrebbe non sembrare molto, è in realtà una zona tampone progettata per darti un po’ di tempo per salvare i tuoi progressi e spegnere il telefono correttamente. È una misura di sicurezza che impedisce al telefono di spegnersi improvvisamente senza preavviso, lasciandoti bloccato.

Mentre puoi tirare un sospiro di sollievo sapendo che quell’1% di batteria ha più valore di quanto sembri, è comunque importante tenere d’occhio la durata della batteria del tuo telefono. Abituati a caricarlo regolarmente per evitare di rimanere bloccato senza batteria. Ed esplora le impostazioni di risparmio energetico del tuo telefono per ottimizzare l’utilizzo della batteria e assicurarti di ottenere il massimo dalla sua durata. Dopo tutto, nessuno vuole essere bloccato con un telefono morto nel momento più inopportuno.