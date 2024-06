l 70% degli utenti ha uno spyware nel telefono senza saperlo: puoi controllare semplicemente così

Preoccupazioni figlie dei tempi. La condizione degli utenti della rete e la possibile presenza di spyware. Come trovarli.

Ogni dinamica nella maggior parte dei casi è figlia dei propri tempi. Al giorno d’oggi, pere esempio, non sono pochi i problemi che nascono dalla perenne connessione al web che coinvolge milioni e milioni di cittadini. I rischi arrivano dai continui tentativi di raggiro e dalle pratiche piratesche atte a intercettare dati personali e informazioni più che mai riservate dei singoli utenti.

La sicurezza, insomma, in rete, è davvero tutto. Per arrivare a tale conclusione può bastare la sola percezione di quelli che sono i rischi per ogni singolo utente. Dalla circolazione incontrollata di virus, alla possibilità di rimanere vittime di attacchi di natura truffaldina, fino alla presenza, a volte senza nemmeno esserne consapevoli di spyware all’interno dei propri dispositivi portatili. Nello specifico parliamo di piccoli software che possono avere pieno controllo dello stesso dispositivo, raccogliendone in ogni momento informazioni sensibili riguardanti in prima persona lo stesso utente.

Di questi tempi la protezione della propria sfera personale, in rete, è di fondamentale importanza. Troppo rischiosa l’esposizione. Preoccupante, poi la possibilità di cadere vittima di truffe orchestrate sia per raccogliere ulteriori dati delicatissimi e sia per mettere le mani addirittura sui risparmi di questi ultimi. Negli ultimi anni, poi, ciò che si considerava potesse riguardare esclusivamente i pc si è scoperto invece tocchi più che mai da vicino anche l’ambito smartphone.

l 70% degli utenti ha uno spyware nel telefono senza saperlo: proteggere la propria privacy

Protagonista, in questo caso è lo stesso concetto di spyware, una entità, per cosi dire, capace di mascherarsi anche tra le app di qualsiasi smartphone. Il gioco, in qualche modo, è proprio questo, grazie alla presenza di applicazioni che di fatto fungono da cavallo di Troia, per accedere a quelle che sono le impostazioni e le dinamiche di uno specifico dispositivo. Scoprire, però, se tale elemento è presente nel proprio cellulare è possibile e anche abbastanza semplice come operazione.

Che si tratti di sistema operativo iOS o Android fa poca differenza, oggi, più che mai ogni utente è tranquillamente in grado di gestire ogni rischio collegato all’attività del proprio smartphone. Il tutto attraverso semplici operazioni che possono salvare la vita, per cosi dire, del proprio dispositivo elettronico. Una delle modalità maggiormente in voga e tra le più sicure, in questo caso, riguarda i dispositivi Android. Il tutto può essere gestita attraverso lo stesso telefono. Il primo passo è quello di riavviare il dispositivo in modalità sicura.

Puoi trovare tracce di attività di spyware esaminando le impostazioni del telefono Android. Successivamente spostarsi su “impostazioni” e ancora sui classici tre puntini in alto a destra. Andare su “mostra processi di sistema” e spulciare l’elenco delle app stando attenti a quelle non familiari. A quel punto non resterà altro da fare che eliminare le applicazioni sospette. La sicurezza, insomma, sempre al primo posto.