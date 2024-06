Kernel Linux 6.10 stabile in arrivo a luglio: tutte le novità

Il rilascio finale della serie di Kernel Linux 6.10 è previsto per la metà o la fine di luglio 2024: ecco cosa potranno aspettarsi gli utenti

Linus Torvalds ha annunciato la disponibilità della prima Release Candidate (RC) della prossima serie di Kernel Linux 6.10 per il test pubblico. Secondo Torvalds, questa release candidate comprende principalmente piccole modifiche e miglioramenti in varie aree del Kernel.

La finestra di fusione per il dispositivo è ora ufficialmente chiusa e il primo Release Candidate è disponibile per i test pubblici da parte degli sviluppatori, così come per coloro che cercano un’anteprima delle nuove funzionalità della prossima versione principale.

Torvalds ha rilasciato la terza release candidate (RC3) per Linux Kernel 6.10, segnando un’altra pietra miliare significativa nel ciclo di sviluppo. Le funzionalità previste includono il supporto Rust iniziale per RISC-V a 64 bit, crittografia del bus TPM e protezione dell’integrità per il driver TPM, supporto per l’architettura LoongArch e modalità di crittografia a blocchi AES-XTS più veloce sulle moderne CPU.

Kernel Linux 6.10: tutti i miglioramenti previsti

Promette inoltre una migliore gestione della memoria su ARM64, miglioramenti delle prestazioni per il file system Btrfs e prestazioni migliorate nell’apertura di file non crittografati su file system. Naturalmente prevede anche driver nuovi e aggiornati per un supporto hardware all’avanguardia, incluso un nuovo driver per GPU e nuovi driver audio.

Il kernel Linux 6.10 migliora anche il supporto per diversi laptop aggiungendo varie correzioni ACPI. Questi includono, tra i tanti, i laptop Acer Aspire 1, Asus Vivobook Pro N6506MV, Surface Pro e Lenovo IdeaPad. Ultimo ma non meno importante, ci sono anche i consueti miglioramenti di rete come il supporto GRO fraglist TCP.

Tra le modifiche apportate, ci sono ulteriori correzioni del file system Bcachefs, una correzione del display per il palmare da gioco Ayaneo Kun e una gestione più robusta di NVMe dopo il ripristino sui sistemi AMD Ryzen.

Il rilascio finale è previsto per la metà o la fine di luglio 2024. La data dipende da quante Release Candidate (RC) Linus Torvalds annuncerà fino ad allora. Pertanto, uscirà il 14 luglio se ci saranno solo sette RC o il 21 luglio se ne saranno otto. Fino ad allora si può prendere il kernel Linux 6.10 per un test drive scaricando la Release Candidate più recente dall’albero git di Linus Torvalds o dal sito web kernel.org. Tuttavia, occorre ricordare di non installare o utilizzare questa versione di sviluppo su una macchina di produzione.