Kena, opportunità imperdibile: c’è l’abbonamento in regalo

Basta spendere un patrimonio per internet e chiamate: con la nuova promo di Kena Mobile ha tutto al giusto prezzo.

L’entrata in scena del libero mercato ha portato con sé una significativa rivoluzione anche nel campo della telefonia mobile. In tempi moderni dove rimanere sempre connessi appare quasi imprescindibile, è bene che i consumatori sappiano a quale compagnia affidarsi. Ad esempio, vi siete mai chiesti che tipo di servizi offre Kena Mobile?

Da qualche anno a questa parte sono spuntati gli operatori più disparati. Per quanto riguarda Kena, correva l’anno 2017 quando ha fatto il suo ingresso nel mercato libero italiano. Il brand è di proprietà di TIM e si appoggia sulle sue reti operando su sistemi GSM/UMTS, tutte caratteristiche che hanno permesso all’azienda di riscuotere un certo successo tra il pubblico facendo così fede a quelle che sono le origini del suo nome.

Il termine Kena farebbe infatti riferimento ad un guerriero polinesiano passato alla storia per la sua concretezza e per il suo saper accettare le sfide. Cosa che ha fatto anche questa nuova compagnia che, grazie anche alla sua ultima imperdibile promozione, sembra avere sempre meno rivali nel campo.

Arriva Kena Promo 130: di cosa di tratta e come attivarla

Se siete perciò alla ricerca di una promozione che soddisfi tutte le vostre esigenze ad un prezzo moderato, forse fareste bene a dare un’occhiata a questa iniziativa: Kena ha infatti deciso di mettere a disposizione dei nuovi clienti un’offerta a dir poco imperdibile.

In questo modo non rischierete più di rimanere senza traffico dati né chiamate da effettuare. Piatto ricco, dunque, da parte di Kena Mobile che ha deciso di mettere a disposizione degli utenti 200 SMS e 130 GB di internet alla velocità del 4G, fino a 60 Mbps, a soli 6,99 euro al mese.

Nella promozione, ovviamente, sono incluse anche le chiamate illimitate verso tutti gli operatori. Insomma, questo è ciò che stavate cercando non vi resta che attivare la promozione. Farlo è davvero molto semplice. Se volete Kena Promo 130 sul vostro cellulare non dovrete far altro che scaricare l’applicazione della compagnia oppure andare direttamente sul sito ufficiale.

In alternativa potete chiedere assistenza agli operatori chiamando il numero 181. In caso abbiate necessità di una nuova scheda sim, dovete sapere che la sua attivazione è totalmente gratuita. Per molti si tratta del miglior rapporto qualità/convenienza disponibile sul mercato.