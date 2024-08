Karaoke sul tuo iPhone: sapevi di questa funzione?

Fin dal rilascio di iOS 16.2, gli utenti Apple hanno ricevuto una novità significativa che promette di aggiungere un tocco di divertimento e socialità all’esperienza musicale su dispositivi come iPhone, iPad e Apple TV.

Questa novità non è altro che Apple Music Sing, una funzionalità pensata per gli amanti del karaoke e della musica in generale. Ma cosa rende Apple Music Sing così speciale e come funziona esattamente? Scopriamolo insieme.

Prima di immergerci nelle caratteristiche tecniche e funzionali di Apple Music Sing, è importante chiarire chi può usufruire di questa feature. La buona notizia è che è gratuita per tutti i possessori di un account su Apple Music. Questo dettaglio non è da sottovalutare poiché la funzionalità richiede l’accesso al vasto catalogo dei testi musicali presenti su Apple Music, oltre alla necessaria sincronizzazione con i brani già disponibili sui server della compagnia.

Tuttavia, c’è un aspetto da considerare: se sincronizzate musica sul vostro dispositivo da fonti esterne ad Apple Music, non potrete accedere alla modalità karaoke offerta da questa feature. Inoltre, qualsiasi tipo di abbonamento ad Apple Music – sia esso studentesco, singolo o familiare – da accesso a questa funzione senza costi aggiuntivi.

Dispositivi Compatibili con la Funzione Karaoke

Non tutti i dispositivi sono in grado di supportare la nuova modalità karaoke. Per quanto riguarda gli iPhone, solo i modelli dall’iPhone 11 in poi avranno accesso a questa feature; ciò significa che modelli come l’iPhone XS o l’iPhone X restano attualmente esclusi.

Per gli iPad Pro la compatibilità inizia dal modello da 12.9 pollici della quinta generazione in poi e per il modello da 11 pollici dalla terza generazione in poi; mentre per quanto riguarda l’iPad mini si parte dalla sesta generazione in poi. Gli iPad standard sono supportati dalla nona generazione in avanti e gli iPad Air dalla quarta generazione.

Per gli utenti dell’Apple TV: il servizio è disponibile soltanto dal modello del 2022 dell’Apple TV 4K.

Esperienza Utente con Apple Music Sing

Dopo aver delineato chi può accedere a questa novità e su quali dispositivi sarà disponibile, passiamo all’esplorazione diretta dell’esperienza utente offerta da questo servizio innovativo.

L’avvio della modalità karaoke avviene attraverso l’app Musica selezionando un brano supportato dalla funzione; ad esempio una canzone dei Maneskin dimostra immediatamente le potenzialità del sistema isolando la traccia audio vocale dal resto della musica permettendo agli utenti sia di cantare insieme all’artista sia rimuovere completamente la voce originale per cantare al suo posto.

Un aspetto interessante risiede nella possibilità regolare il volume della traccia vocale grazie ad uno specifico controllo messo a disposizione dall’applicazione stessa. Nonostante alcuni brani più recenti siano già compatibili con questa funzione karaoke digitale avanzata, si nota che alcuni album più datati possono presentare limitazioni nell’utilizzo del servizio su determinate canzoni.

Queste osservazioni suggeriscono un rollout progressivo della compatibilità dei brani con il servizio stesso; tuttavia resta evidente il valore aggiunto che tale feature porta all’interno dell’universo musicale digitale proposto da Apple.

Il Futuro del Karaoke Digitale

La decisione di integrare una modalità karaoke direttamente nell’app Musica rappresenta un passaggio significativo nel modo in cui interagiamo con le nostre canzoni preferite. Sebbene agli audiofili più puristi possa non piacere la leggera presenza residua delle tracce vocali originali durante l’utilizzo del servizio (necessaria per mantenere intatta la qualità sonora complessiva), questo approccio modernizza indubbiamente lo sperimentarsi nel canto domestico rendendolo accessibile semplicemente tramite qualche tap sul proprio dispositivo mobile o tablet.

La facilità d’utilizzo combinata alla qualità tecnologica impiegata fa prevedere uno scenario futuro dove sempre più brani saranno resi compatibili con questo divertente ed innovativo modo d’intendere il karaoke digitale casalingo.