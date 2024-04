Jeff Bezos, sai a quanto ammonta il suo patrimonio? Svelata la cifra abnorme

A quanto ammonta il patrimonio di Jeff Bezos? La cifra è incredibilmente alta e sorprendente: ha raggiunto una cifra straordinaria.

Il lavoro svolto in questi anni da Jeff Bezos ha portato alla luce un imprenditore lungimirante e, per certi versi, visionario. Amazon oggi è una realtà consolidata e che accoglie ogni giorno sempre nuovi clienti grazie ad una proposta ampissima e volta a soddisfare qualsiasi esigenza.

Il noto e-commerce ha toccato per la prima volta un nuovo record di prezzo nel luglio del 2021, completando la ripresa nel 2022 ed evidenziando l’interesse degli investitori per i grandi titoli del mondo tecnologico. La crescita di Amazon è continua e straordinaria, un’ascesa che consente a Jeff Bezos di accumulare un patrimonio incredibilmente alto. Vediamo insieme a quanto ammontano i possedimenti dell’imprenditore americano.

A quanto ammonta il patrimonio di Jeff Bezos? Spunta la cifra

Le azioni di Amazon sono salite fino al 2% pochi giorni fa, raggiungendo un nuovo picco intraday di quasi 190 dollari per azione. Il rally si è legato ad un ampio slancio dei titoli tecnologici, con il Nasdaq che ha guadagnato l’1,6%.

Il risultato raggiunto è assolutamente importante per l’azienda e ora gli analisti si aspettano che la divisione Aws di Amazon, che lavora con l’intelligenza artificiale, guidi parte della crescita dell’e-commerce. Questi elevati numeri portano Bezos a comporre un impero decisamente saldo e incrollabile.

L’uomo è attualmente il presidente esecutivo del consiglio di amministrazione e il maggior azionista della società. Nel tempo ha guadagnato tantissimi soldi grazie al rialzo delle azioni Amazon, raggiungendo lo scorso giovedì, giorno del nuovo picco, altri 3,3 miliardi di dollari al suo patrimonio di 207 miliardi di dollari, secondo quanto stimato da Forbes.

Questo patrimonio porta Jeff Bezos ad essere il secondo uomo più ricco al mondo e il più ricco americano, con un valore di oltre 90 miliardi di dollari rispetto allo scorso mese di aprile. I numeri sono impressionanti ma testimoniano le giuste scelte fatte nel tempo dall’imprenditore americano.

Amazon è una realtà su cui milioni e milioni di persone fanno affidamento per i loro acquisti e i nuovi servizi non fanno altro che rendere l’e-commerce la prima opzione da valutare in diversi casi. Insomma, il patrimonio di Bezos è abnorme ma è frutto di tantissimo lavoro e di una strategia sempre studiata e dettagliata.