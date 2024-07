Irpef, aumenti spropositati solo se abiti in queste città italiane: quello che sta succedendo è assurdo

Si segnalano aumenti spropositati dell’Irpef in alcune città italiane. L’incremento mette in difficoltà i contribuenti: cosa sta succedendo.

L’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) è una delle principali voci di entrata per lo Stato Italiano. Il suo impatto varia in maniera significativa da città a città, mettendo in mostra le differenze nei redditi e nelle politiche territoriali. Questa volta a sorprendere molti cittadini italiani sono degli aumenti decisamente rivelanti che si sono verificati in specifiche città.

A livello nazionale, i contribuenti Irpef sono poco più di 42 milioni. Di questi, 23,3 milioni dichiarano redditi da lavoro dipendente, 1,6 milioni lavoro autonomo, 14,5 milioni da pensione e 1,6 milioni dichiarano altri redditi. Nel 2022, la somma media nazionale di Irpef versata è stata di 5.381 euro, con una percentuale del 69% di contribuenti che ha pagato un importo inferiore rispetto alla media nazionale.

Negli ultimi anni si è assistito ad una leggera riduzione sul piano fiscale in Italia, ma i numeri non sono certamente bassi. Andiamo a vedere in quali città italiane sono scattati dei grandi aumenti inerenti l’imposta sul reddito.

Le città italiane in cui si paga di più l’Irpef

La pressione fiscale in Italia si mantiene ancora oggi su un livello molto elevato, uno dei più alti in Europa. Secondo il Documento di Economia Fiscale 2024, la pressione fiscale è stimata al 42,1% del PIL, in abbassamento rispetto allo scorso anno. Nonostante la diminuzione bisogna fare i conti con delle imposta ancora molto elevate, come l’Irpef che in alcune città ha subito degli aumenti spropositati.

L’Ufficio studi della Cgia ha rilevato che i residenti della città di Milano sono chiamati a pagare una cifra molto alta per l’Irpef. Nel 2022, l’imposta per i milanesi è stata pari a 8.527 euro. Dietro Milano c’è Roma con 7.092 euro, Monza-Brianza con 6.574 euro, Bolzano con 6.472 euro e Bologna con 6.323. Questi dati non riflettono solo i livelli di reddito più alti in queste zone, ma anche una più elevata concentrazione di contribuenti benestanti.

I contribuenti che pagano un importo Irpef più basso risiedono nel sud della Sardegna. In questa area italiana l’imposta media pagata nel 2022 è stata di 3.338 euro per singolo contribuente. A livello nazionale la media tocca quota 5.381 euro, un dato che sottolinea di come quasi il 69% dei contribuenti italiani paghi meno della media nazionale.

Tra le 107 provincie italiane analizzate, Roma ha il più alto numero di contribuenti Irpef con 2,9 milioni di persone, seguita da Milano con 2,4 milioni, Torino e Napoli entrambe a 1,6 milioni, Brescia con 927.100 e Bari con 828.500.