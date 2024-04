iQOO Pad 2 Pro, tablet pronto a far scalpore: schede tecniche da fascia alta e prezzo basso

Il nuovissimo iQOO Pad 2 Pro è il tablet pronto a fare scalpore. Ecco la sua scheda tecnica da fascia alta malgrado il prezzo piccolo.

Le grandi aziende tech di tutto il mondo stanno puntando in maniera sempre più decisa sul mercato dei tablet. Questi dispositivi nel corso degli anni hanno registrato una lunga serie di evoluzioni, sia a livello di aspetto e design che di scheda tecnica. Arrivando ad un livello mai così vicino ai computer professionali. Tanto che c’è chi già oggi utilizza esclusivamente un iPad o un Samsung Galaxy Tab per poter lavorare.

Spesso a spaventare sono i prezzi che, di fatto, sono molto simili a quelli di un PC di fascia media o di uno smartphone. Ecco perché sarebbe bene studiarsi il mercato se si ha deciso di comprare un tablet. Andando ad indirizzarsi su modelli che fanno del rapporto qualità-prezzo il loro valore migliore. E in tal senso, c’è il nuovo iQOO Pad 2 Pro che è pronto a fare scalpore. Dai primi leak, la scheda tecnica si preannuncia essere di valore assoluto. Mentre il prezzo sarà tra i più bassi e convenienti di sempre.

iQOO Pad 2 Pro in arrivo: scheda tecnica e prezzo di lancio

Già apprezzati in passato con la loro prima serie, ora i tablet iQOO Pad sono pronti a fare un passo in avanti ulteriore che andrà a scombussolare l’intero mercato. Con la nuova versione, infatti, ci sarà finalmente la variante Pro a disposizione degli utenti. Con specifiche tecniche ancor più evolute ed un prezzo che dovrebbe rimanere accessibile. Almeno stando al leak emerso di Digital Chat Station.

A differenza di quello visto nei mesi scorsi, l’iQOO Pad 2 Pro vanterà un meraviglioso display da 13,1 pollici. Con risoluzione di 3096×2064 e 144Hz inclusi. Una decisione presa probabilmente per compensare la mancanza della tecnologia OLED. Per ciò che riguarda le componenti hardware, si parla di un SoC MediaTek MT8796 o di un Dimensity 9300. Con diverse opzioni di RAM tra cui scegliere: si va dagli 8 ai 16 GB.

E non è finita qui perché, sempre stando alle voci emerse, questo dispositivo avrà una batteria incredibile da 11.600 mAh con ricarica rapida da 66W. Il che vuol dire, autonomia garantita per tutto il giorno senza il minimo problema. Infine le informazioni sui prezzi. Se tutto andrà come da programma, possiamo aspettarci anche questa volta un dispositivo non superiore ai 359 dollari.