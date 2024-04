iPhone, la mela può essere usata come tasto: il super trucco mai rivelato

La mela situata nella parte posteriore degli iPhone può essere utilizzata come tasto: i passaggi da seguire per attivare il super trucco.

Apple tramite i suoi iPhone ha conquistato gran parte del settore tech e lo ha fatto con prodotti che riescono sempre a stupire. Questi dispositivi rientrano tra gli smartphone più utilizzati al mondo non solo per la loro facilità d’uso ma anche per alcune funzioni segrete che non tutti conoscono.

Un iPhone fornisce all’utente un’esperienza che non lascia nulla al caso e diventa più importante grazie a delle funzioni poco note, come la possibilità di usare la mela posta sul retro come un tasto. Seguendo una piccola procedura infatti si potrà utilizzare la mela di Apple per alcune specifiche azioni.

La procedura per rendere la mela di iPhone un tasto è davvero semplice da seguire e attivarla consente di poter migliorare l’esperienza d’uso con il dispositivo Apple. Vediamo insieme dunque come poter utilizzare la famosa mela dell’azienda di Cupertino nella vita quotidiana.

Come utilizzare la mela sull’iPhone: la funzione segreta poco nota

Gli smartphone hanno sempre tante funzionalità che la maggior parte degli utenti non conosce. Restando in tema di iPhone, gli esperti evidenziano che le funzionalità del dispositivo siano sfruttate solo dal 50% degli utenti. Di certo tra le funzioni poco note rientra il fatto di poter utilizzare come un tasto la mela situata dietro ogni iPhone di ultima generazione.

A fare luce su questa possibilità è la stessa Apple tramite le FAQ di assistenza fornite agli utenti. Nella sezione è presente un articolo dal titolo “Usare tocco posteriore su iPhone“. In effetti, la mela posta dietro ogni iPhone è definita in gergo tecnico “Tocco posteriore” dato che per utilizzarla sarà necessario solo un tocco.

Al momento giusto, gli utenti potranno decidere quale funzione potranno associare al tocco della mela posta sul retro del dispositivo. Si va dalle funzionalità di sistema per sfruttare l’accesso facilitato, il blocco rotazione, il Centro di Controllo o il Centro Notifiche fino ad arrivare alle funzioni legate all’accessibilità come l’AssistiveTouch, il VoiceOver, lo zoom, il leggi schermo e l’inversione smart.

Per attivare questa funzione è necessario andare nelle impostazioni e selezionare la voce “Accessibilità” e a seguire “Tocco“. Qui selezionando “Tocco posteriore” si potrà selezionare la funzionalità da associare. Una volta selezionata l’azione di riferimento, basterà testare la funzione toccando la mela due o tre volte.

Infine c’è da sottolineare che non tutti potranno beneficiare di questa funzione segreta. L’utilizzo della mela dell’iPhone come tasto è una novità introdotta soltanto dopo l’introduzione della versione 14 di iOS.