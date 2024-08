iPhone diventa low cost: Apple decide ti far crollare i prezzi per arginare la concorrenza

Il colosso di Cupertino ha finalmente deciso di abbassare i prezzi dei suoi iPhone: quasi tutti potranno acquistarli. Ecco quanto costeranno.

In questo momento, milioni di fan del famoso marchio californiano stanno aspettando con trepidante attesa il giorno della presentazione ufficiale del nuovo iPhone 16. Secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe avvenire il 10 settembre, mentre l’uscita nei negozi è attualmente ipotizzata una decina di giorni dopo. L’unico aspetto negativo che continua ad essere presente nel mondo Apple è il costo elevato dei suoi prodotti.

Apple ha deciso di tagliare i prezzi all’iPhone – computer-idea.it

Se desiderate un iPhone dovete ad esempio sborsare una cifra che si aggira tra i 900 e i 1.400 euro, a seconda della versione scelta. Tuttavia, è recentemente giunta una notizia che conforterà sicuramente i fan di Apple e tutti gli appassionati di tecnologia: i vertici del marchio californiano hanno deciso di abbassare i prezzi per sorpassare la concorrenza.

Apple taglia i prezzi ai suoi iPhone

Tantissime persone sono letteralmente rimaste senza parole, dopo aver letto che il colosso di Cupertino è pronto a tagliare i prezzi ad alcuni suoi smartphone. Stiamo parlando dell’attuale iPhone 15, che è in commercio dal settembre 2023. Questo tecnologico modello, che è formato da quattro differenti versioni, ha ottenuto un grandissimo successo internazionale.

Fino ad oggi ha infatti venduto complessivamente circa 80 milioni di esemplari. Secondo gli ultimi dati, l’iPhone 15 Pro Max, il cui costo si aggira intorno ai 1.200 euro, è addirittura riuscito a prendersi il 4,4% dell’intero mercato degli smartphone agli inizi del 2024.

E non solo: nella top ten dei cellulari più venduti dell’anno, i primi 4 posti se li è aggiudicati Apple; il Samsung Galaxy S24 Ultra si trova invece in quinta posizione con una quota di mercato dell’1,9%. Tuttavia, nonostante gli ottimi risultati ottenuti a livello internazionale, i vertici di Apple hanno notato un calo di vendite in Cina a causa della concorrenza locale.

Per questo motivo, hanno deciso di tagliare i prezzi dell’iPhone 15 nel mercato cinese fino al 23%. L’obiettivo è ovviamente quello di rendere competitivo il proprio smartphone e di avvicinarlo economicamente a quelli attualmente in commercio in Cina. Sulle piattaforme di e-commerce asiatiche, come ad esempio JD.com e Tmall di Alibaba, potete infatti trovare un iPhone 15 a 2.300 yuan.

Che corrispondono a circa 292 euro. Il top di gamma Pro Max da 256 GB costa invece solamente 7.949 yuan, cioè poco più di 1.000 euro. Dobbiamo inoltre ricordare che prima del taglio dei prezzi, quest’ultimo smartphone costava quasi 10.000 yuan. Gli esperti affermano inoltre che Apple sta quotidianamente lottando contro i modelli 5G prodotti da Huawei, poiché sono i più richiesti nel mercato cinese.