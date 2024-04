iPhone caduto in acqua, Apple sconsiglia una diffusa pratica di riparazione: lo fanno tutti

Capita in diversi casi che un iPhone possa cadere in acqua, ma ci sono alcuni comportamenti assolutamente da evitare. Di quali si tratta.

Sarà capitato a più di qualcuno di vedere l’iPhone cadere involontariamente nell’acqua. Ora però emerge un dettaglio che molti non conoscono.

A parlarne sarebbe stato direttamente Apple, citato da Macworld, nonostante in precedenza molte fonti come BBC Science Focus e WikiHow avessero optato per una differente soluzione.

Cosa dice Apple per gli iPhone nell’acqua

Non è raro leggere il consiglio di inserire l’iPhone bagnato all’interno del riso per farlo asciugare dopo essere finito in acqua. Ebbene sì, capita e anche diverse volte, ma la realtà è un’altra. Il supporto Apple avrebbe infatti sconsigliato di inserire il dispositivo mobile all’interno del riso, fornendo anche delle indicazioni alternative da seguire.

Ma questo trucco, però, non sarebbe stato di fatto raccomandato direttamente da Apple. Le indicazioni del produttore, invece, sono differenti. Per gestire e contrastare i danni provocati dall’acqua c’è infatti bisogno di altri accorgimenti.

Apple consiglia di seguire quanto ribadito per evitare di provocare ulteriori problemi al dispositivo venuto a contatto con l’acqua (in maniera ravvicinata). L’iPhone che viene a contatto ravvicinato con diverse tipologie di liquidi non è un caso isolato, ma bisogna conoscere cosa fare e in che modo.

Il primo consiglio è evitare l’inserimento di oggetti estranei: niente tovaglioli o batuffoli di cotone, specialmente nel connettore. A seguire è opportuno non utilizzare fonti di aria compressa o calore esterno per asciugare l’iPhone.

Ma la cosa più importante è non inserire il dispositivo in un sacchetto di riso. Così facendo, infatti, si potrebbero causare danni proprio a causa delle piccole particelle derivate dal cereale. L’azienda di Cupertino ha invece spiegato che la pazienza risulta essere decisiva per affrontare i potenziali danni provocati dall’acqua.

Come primo consiglio, infatti, Apple consiglia di lasciare l’iPhone in un’area asciutta (per 30 minuti) con un leggero flusso d’aria. Al contempo è necessario sbattere contro la mano il dispositivo con il connettore verso il basso, così da rimuovere eventuali liquidi in eccesso.

Dopo 30 minuti dalla caduta si consiglia di provare a caricare il telefono (con cavo lightning o USB-C), ma in caso di avviso, circa la presenza di liquido, staccare subito il telefono. In questo caso si deve lasciare il telefono in una zona asciutta e areata quanto basta (massimo un giorno). Potrebbe infatti volerci un giorno intero per l’asciugatura completa.

E cosa bisogna fare subito dopo? In caso di persistente problema di ricarica si può provare a scollegare e ricollegare l’adattatore dalla presa di corrente. In caso di persistente problema è invece opportuno contattare il servizio di supporto Apple.