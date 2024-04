iPhone, arrivano nuovi hard disk esterni ultra veloci: le novità da conoscere

Grossa novità in arrivo per i possessori di iPhone, presto sul mercato hard disk esterni ultra veloci. Ecco come fare per sfruttarli subito.

Quando ci si ritrova a dover acquistare un nuovo iPhone, c’è un aspetto in particolare su cui è sempre bene riporre la giusta attenzione. Ossia la memoria di archiviazione disponibile, che solitamente parte da 128 GB. Valutate attentamente questo aspetto, considerando che gli iPhone non hanno la possibilità di inserire micro SD esterne per l’espansione.

Avere uno storage sufficiente è fondamentale per poter salvare foto, video, documenti e tanto altro senza limiti o problemi. Se siete in possesso di un melafonino di ultima generazione, però, c’è un vantaggio extra che potrebbe giocare a vostro favore. Grazie al passaggio dal Lightning all’USB-C, infatti, si allargano le porte a quelli che sono gli hard disk esterni.

Ce ne sono di nuovi ultra veloci che presto arriveranno sul mercato e di cui potrete usufruire col vostro iPhone. Così facendo, anche con 128 GB di spazio come limite potrete salvare tutto quello che volete. È una svolta assoluta che renderà lo smartphone ancor più veloce di intelligente.

Nuovi hard disk per iPhone: quali sono e come funzionano

Si tratta di un’enorme novità che dovreste prendere subito in considerazione se volete portare le prestazioni del vostro iPhone ad un livello successivo. L’azienda Lexar ha infatti da poco annunciato l’arrivo dei suoi nuovi SSD portatili, delle memorie esterne extra da portare sempre con sé e da sfruttare per poter archiviare in totale comodità tutti i file di cui si ha bisogno.

Si tratterà di modelli compatibili con gli ultimi iPhone 15 grazie all’apporto dell’USB-C, e vanteranno specifiche tecniche all’ultimo grido. Segnaliamo la presenza di una capacità di scrittura e di lettura pari a ben 2000 MB/s, con un consumo energetico ridotto e prestazioni ancor più efficienti.

E non è finita qui, perché questi device disporranno di un sistema intelligente per poter agganciare il tutto direttamente alla scocca posteriore del melafonino. Come avviene coi caricatori MagSafe. In questo modo, l’SSD sarà portatile per davvero. Vi basterà collegare il tutto tramite cavetto USB-C, attaccare sul retro l’hard disk esterno e il gioco è fatto.

Potrete registrare video in 4K, salvare tutto quello che volete e tanto altro senza problemi. Tramite le impostazioni, avete anche modo di far sì che tutto venga archiviato direttamente sull’SSD e non nella memoria interna dello smartphone.