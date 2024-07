iPhone, 10 trucchi per automatizzare le tue attività quotidiane: svolterai

Siete in possesso di un iPhone? Allora questi 10 trucchi per automatizzare le vostre attività quotidiane vi torneranno utilissimi.

Ancora oggi, gli iPhone rimangono di gran lunga gli smartphone più apprezzati ed utilizzati a livello globale. In attesa dell’arrivo dei nuovi modelli a settembre, già oggi è possibile godere di una lunghissima serie di funzionalità esclusive anche con le versioni più datate del melafonino.

Tutto gira intorno ad iOS, il sistema operativo proprietario di Apple che dispone di strumenti e modalità d’uso che difficilmente si trovano altrove. Ma se vi dicessimo che fino ad oggi non lo avete sfruttato a dovere? Vi segnaliamo ben 10 trucchi geniali per automatizzare le vostre attività quotidiane. Vedrete che diventerà tutto ancor più semplice ed intuitivo, vi pentirete di non averli mai utilizzati prima d’ora.

Come automatizzare le attività quotidiane su iPhone: 10 trucchi da provare

Prendete in mano il vostro iPhone e preparatevi a rivoluzionarlo per sempre. Dopo aver messo in pratica questi 10 trucchi per automatizzare le attività quotidiane, noterete come l’utilizzo che avete fatto fino ad oggi dello smartphone è sempre stato limitato.