iPad, trucchi e consigli per sfruttare al massimo il tuo dispositivo Apple

Con queste funzioni l’iPad diventa uno strumento ancora più potente e versatile per tutte le esigenze quotidiane.

L‘iPad si è affermato come uno dei dispositivi personali più utilizzati grazie alla sua versatilità e potenza. Dagli utenti occasionali ai professionisti, questo tablet Apple offre numerose funzionalità che possono migliorare l’esperienza d’uso quotidiana e spesso rimangono sconosciute per la maggior parte degli utenti.

Sia che tu stia cercando di aumentare la produttività, migliorare la gestione delle attività o semplicemente scoprire nuove funzionalità, troverai preziosi suggerimenti per utilizzare al meglio il tuo dispositivo. Se si riescono a ottimizzare le varie funzioni dell’iPad, si può rendere questo strumento un compagno insostituibile per lavoro, studio e intrattenimento.

Per una digitazione più comoda, si può ad esempio dividere la tastiera virtuale dell’iPad in due parti. Basta toccare la tastiera con due dita e trascinarle lateralmente. Questo trucco rende la digitazione con i due pollici molto più semplice e migliora la visibilità dello schermo.

Trucchi e consigli per un utilizzo ottimale

La tastiera dell’iPad si può anche trasformare in un trackpad virtuale: basta toccare la tastiera con due dita e trascinale insieme per far apparire una freccia, facilitando la selezione di testo e la navigazione all’interno dei documenti.

La funzione Split View consente invece di utilizzare due applicazioni contemporaneamente. Per attivarla, bisogna trascinare un’app dal dock e posizionarla su uno dei bordi dello schermo. Questa funzione è particolarmente utile per il multitasking e per lavorare in modo più efficiente.

Per sistemare al meglio lo spazio di lavoro, invece, è possibile spostare più app o cartelle sulla schermata principale utilizzando più dita. Dopo aver selezionato un oggetto con un dito, si possono aggiungere altri elementi toccandoli con un secondo dito.

Inoltre, è possibile chiudere app e visualizzare quelle aperte in background toccando lo schermo con quattro o cinque dita. La connettività tra iPad e iPhone è un altro punto di forza: se entrambi i dispositivi sono connessi allo stesso account iCloud, con Bluetooth e Wi-Fi attivati, è possibile copiare testo o immagini su uno e incollarli sull’altro. Questo facilita enormemente la condivisione di contenuti tra i dispositivi Apple.

Con Apple Pencil è possibile prendere appunti rapidamente anche con lo schermo bloccato. Basta toccare lo schermo bloccato per aprire l’app Note e iniziare subito a scrivere. Si tratta di una serie di funzioni che rendono l’uso quotidiano assai più veloce e smart.